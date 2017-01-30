В части домов Московского района Казани 31 января не будет воды
(Город Казань KZN.RU, 30 января). 31 января в части домов Московского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с работами по переврезке вынесенного водопровода.
(Город Казань KZN.RU, 30 января). 31 января в части домов Московского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с работами по переврезке вынесенного водопровода.
С 9.00 до 23.00 воды не будет по адресам: ул. Восстания, 58, 60, 62, 64 (детский сад № 174), 66; ул. Исаева, 12.
Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает