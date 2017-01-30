Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
"Ищу, не теряю надежды": монологи родственников жертв Холокоста27 января - день памяти жертв Холокоста
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Свадебная церемония завершилась 47 смертями
Мать с дочкой попали под поезд метро
«Под знаком созидания»: до старта ЧМ-2018 осталось 500 дней
Серена Уильямс возглавила рейтинг WTA после выигрыша AO
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Депрессия может провоцировать рак
Как защитить грудь от рака и других болезней
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
8«Женский марш» против Трампа
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
10Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
14События недели в фотографиях
10:17 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

31 января в ряде казанских домов не будет света

Плановые ремонтные работы пройдут в Вахитовском, Приволжском и Советском районах.

(Город Казань KZN.RU, 30 января). 31 января в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Вахитовском районе по адресам: ул. Гоголя, 1/35; ул. Щапова, 11, 13, 19, 21.

С 9.00 до 16.00 без света останутся жильцы ул. Танковая Приволжского района.

С 9.00 до 17.00 отключение произойдет в поселке Отары Приволжского района по улицам: 1-я Отарская, 2-я Отарская, 3-я Отарская, 8-я Отарская, Волжская, Гагарина, Даутовой, Дорожная, Калинина, Лесная, Мало-Отарская, Матюшинская, Молодежная, Отарский переулок, Поперечно-Молодежная, Поперечно-Отарская, Правды, Приволжская, Центральная, Центрально-Отарская.

С 9.00 до 16.00 электричества не будет в поселке Вознесенское Советского района по улицам: Бишек, Грачиная, Дубравная, Луговая, Парканат, Профсоюзная, Центральная.

С 8.00 до 17.00 свет отключат в поселке Новая Сосновка Советского района по улицам Вишневая и Сиреневая.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Татарстане на 60 суток приостановлена реализация непищевой спиртосодержащей продукции
Трамп заявил о неверном толковании его иммиграционной политики
Великобритания направит боевой корабль в Черное море
Белый дом: Трамп еще не решил, снимать ли санкции в отношении РФ
Титул «Мисс Вселенная» завоевала француженка
Премьер Квебека: атака на мечеть была терактом
Члены группы «Шалтай-Болтай» объявлены в международный розыск
В России разработали лекарство от наркозависимости
Спорт
«Под знаком созидания»: до старта ЧМ-2018 осталось 500 дней Практически во всех регионах подготовка к чемпионату мира идет в рабочем режиме
Авто
Первые рисунки нового «Гольфа» Volkswagen Golf нового — уже восьмого — поколения появится через пару лет
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь