31 января в ряде казанских домов не будет света

(Город Казань KZN.RU, 30 января). 31 января в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Вахитовском районе по адресам: ул. Гоголя, 1/35; ул. Щапова, 11, 13, 19, 21.

С 9.00 до 16.00 без света останутся жильцы ул. Танковая Приволжского района.

С 9.00 до 17.00 отключение произойдет в поселке Отары Приволжского района по улицам: 1-я Отарская, 2-я Отарская, 3-я Отарская, 8-я Отарская, Волжская, Гагарина, Даутовой, Дорожная, Калинина, Лесная, Мало-Отарская, Матюшинская, Молодежная, Отарский переулок, Поперечно-Молодежная, Поперечно-Отарская, Правды, Приволжская, Центральная, Центрально-Отарская.

С 9.00 до 16.00 электричества не будет в поселке Вознесенское Советского района по улицам: Бишек, Грачиная, Дубравная, Луговая, Парканат, Профсоюзная, Центральная.

С 8.00 до 17.00 свет отключат в поселке Новая Сосновка Советского района по улицам Вишневая и Сиреневая.