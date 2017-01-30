Названы самые безлюдные туристические направления мира
В список самых безлюдных туристических направлений мира, которые в ближайшее время привлекут большое число путешественников, вошли пять городов.
В список самых безлюдных туристических направлений мира, которые в ближайшее время привлекут большое число путешественников, вошли пять городов.
Рейтинг на основе исследования компании Mastercard составил туристический портал 34travel.
В список, места в котором не ранжируются, эксперты сайта включили столицу Таджикистана Душанбе. Отмечается, что сюда стоит ехать ради горных пейзажей и древней архитектуры. При этом, как уточняют эксперты, турпоток в эту среднеазиатскую страну постоянно растят. Аэропорт Душанбе регулярно отчитывается об открытии новых рейсов, а только за 2015 год турпоток в страну вырос вдвое (по сравнению с 2014 годом).
Также в рейтинг вошла столица Болгарии София, которая заняла девятое место в рейтинге самых быстрорастущих туристических направлений Европы за 2016 год по версии Mastercard.
Сюда эксперты рекомендуют ехать ради знакомства с архитектурными и религиозными ценностями.
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Касабланка остается в тени
Последним участником списка стал американский Бостон, за последний год турпоток в город вырос на семь процентов. Как отмечает редакция портала, сюда стоит приехать ради посещения Музея науки и большого океанского аквариума, прогулки по порту и исторических достопримечательностей.
В конце января сообщалось, что самым посещаемым иностранными туристами городом мира стал Гонконг. Следом за ним идут Бангкок и Лондон.
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