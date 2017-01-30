Названы самые безлюдные туристические направления мира

Источник: AP 2016

Рейтинг на основе исследования компании Mastercard составил туристический портал 34travel. В список, места в котором не ранжируются, эксперты сайта включили столицу Таджикистана Душанбе. Отмечается, что сюда стоит ехать ради горных пейзажей и древней архитектуры. При этом, как уточняют эксперты, турпоток в эту среднеазиатскую страну постоянно растят. Аэропорт Душанбе регулярно отчитывается об открытии новых рейсов, а только за 2015 год турпоток в страну вырос вдвое (по сравнению с 2014 годом). Также в рейтинг вошла столица Болгарии София, которая заняла девятое место в рейтинге самых быстрорастущих туристических направлений Европы за 2016 год по версии Mastercard.

Храм-памятник Святого Александра Невского в Софии | Источник: Reuters

Сюда эксперты рекомендуют ехать ради знакомства с архитектурными и религиозными ценностями. Бухарест, по мнению исследователей, недооценен туристами из-за того, что они традиционно обращают внимание лишь на пляжный отдых в Румынии, забывая о красотах столицы страны.

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Касабланка остается в тени из-за популярности Марракеша, который считается самым популярным у туристов городом Марроко. Сюда путешественникам предлагают отправиться ради самой большой в стране мечети, королевского дворца и торгового квартала. Последним участником списка стал американский Бостон, за последний год турпоток в город вырос на семь процентов. Как отмечает редакция портала, сюда стоит приехать ради посещения Музея науки и большого океанского аквариума, прогулки по порту и исторических достопримечательностей. В конце января сообщалось, что самым посещаемым иностранными туристами городом мира стал Гонконг. Следом за ним идут Бангкок и Лондон. Угадай страну по штампу в паспорте. Можете ли вы похвастаться тем, что отличаете въездные штампы разных стран? Доставайте свои загранпаспорта и проходите наш тест!