Грибной дальневосточный гектар. Приморец хочет выращивать шиитаке в лесу

Шиитаке — съедобный гриб, происходящий из Китая и Японии, где его выращивают уже сотни лет. Для своего развития этот гриб использует органические вещества отмерших растений. В природе шиитаке растет в Юго-Восточной Азии на мертвой древесине лиственных пород. В Приморском крае встречается на древесине монгольского дуба и амурской липы.

Первого февраля стартует третий этап реализации закона о «дальневосточном гектаре», когда любой россиянин сможет стать обладателем участка земли на Дальнем Востоке. Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в ДФО. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.

В прошлом году Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) при поддержке Минвостокразвития провело всероссийский конкурс для выявления и тиражирования лучших идей и модельных решений использования земельных участков, которые предоставляются в пользование по программе «Дальневосточный гектар». Оргкомитет определил 10 победителей, в их число вошел Артем Дегтярев с проектом «Экстенсивная культивация гриба шиитаке».

Согласно информации в проекте Дегтярева, суть его — создание первого в России грибоводческого предприятия, основанного на экстенсивном методе культивирования грибов шиитаке.

Влажное Приморье подходит для грибов.

«Изначально — еще в 2015 году — меня привлекла сама программа, я внимательно следил за ней, за принятием закона. В дальнейшем возникла такая идея — выращивание грибов. Несправедливо будет сказать, что она только моя, — идея родилась совместно у меня и моих партнеров и совместилась с реализацией закона о гектаре. Я создал презентацию проекта, принял участие в конкурсе и победил в одной из номинаций. Идея выращивать шиитаке не новая, такого рода предприятия есть в Японии, в США, в Европе. Но для России это достаточно новая отрасль», — рассказывает Дегтярев.

В России шиитаке пытались культивировать в искусственных условиях, а в Приморье можно выращивать их в природе. Дегтярев объясняет, что Приморье — это единственное место в стране, где можно создать плантацию без больших вложений. Дикорастущий шиитаке встречается в лесах региона, здесь подходящий климат — высокая влажность.

«Плантацию поставил — грибы сами растут. Ухаживать, конечно, надо, но это не требует больших затрат. Кроме того, грибы из леса гораздо ароматнее и вкуснее тех, что выращивают в помещении. В натуральных грибах и пользы больше. Японцы уже давно выявили, что в шиитаке есть активные вещества, помогающие бороться с раковыми заболеваниями. Не панацея, конечно, но очень полезные», — отмечает собеседник.

Объясняются такие полезные качества диких грибов тем, что они берут из почвы то, что им нужно. Дегтярев рассказывает, что в Приморье пытался выращивать шиитаке южнокорейский предприниматель: он просчитал корейскую модель бизнеса, но столкнулся с нашими реалиями, и бизнес у него не пошел.

«Этот предприниматель говорил, что приморские сорта шиитаке — наиболее полезные, так как растут в более северных широтах, а значит им нужно запасти больше полезных веществ. Это по аналогии с северными ягодами, которые полезнее прочих», — говорит Дегтярев.

Ферма, где выращивают грибы шиитаке И в лекарства, и в пищу.

План по сбыту готовых грибов у будущего предпринимателя уже есть: он намерен выращивать грибы для фармакологических нужд и для пищевой продукции — это два разных штамма шиитаке с разной степенью «урожайности».

«Когда я выиграл конкурс, то появились интересующиеся готовым продуктом. Например, предприниматели из Южной Кореи, занимающиеся фармацевтикой. Также китайцы — их интересует все, что связано со здоровьем. В КНР, конечно, выращивают шиитаке, но разница между нашими грибами и китайскими очень большая — и по вкусу, и по аромату, и по качествам. Также есть заинтересованные компании из России, тоже из фармакологии. И это я еще не говорю о пищевом употреблении», — рассказывает собеседник.

По предварительным подсчетам предпринимателей, окупаться проект начнет через 4 года.

«Чтобы что-то посадить, нужно иметь посевной материал — мицелий, которым засаживают бревна, где будет расти гриб. У нас есть база, на которой могут произвести мицелий, — лаборатория в определенной стадии готовности. Посевной материал производится в течение двух месяцев, потом идет засадка бревен. Зарастаются они в среднем год, следующей весной полезут первые грибы, но первый год дает около 50% от возможного урожая. Через 3 года вложения начнут возвращаться, плюс год с учетом разных нюансов», — рассчитывает автор проекта.

Отказ добавил реализма.

Гектар под выращивание грибов Артем пока не получил — отказали в выдаче земли лесного фонда, однако надежды он не теряет.

«Я подавал заявку на втором этапе (реализации закона — ред.), и мне отказали. Удалось получить гектар возле моря — не под разведение грибов, под другие цели. А под основной проект — выращивание шиитаке — нужны именно лесные угодья, где влажность, где около 80% участка в тени — это наш приморский лес. Но мы будем стараться получить землю под наш проект снова. Отказ не убавил энтузиазма, а только добавил реализма», — признается он.

По его словам, сейчас в реализации программы есть мелкие ошибки, нужна доработка.