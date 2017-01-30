Родители будущих первоклассников устроили драку в одной из хабаровских школ

Родители, которые пришли записать своих детей в школу № 33, не поделили место в очереди и устроили драку. Об инциденте, произошедшем в субботу, 28 января, корреспонденту портала «Губерния» сообщила свидетель конфликта, которая в тот день также пришла подавать документы и сняла этот случай на видео.

«Там две девушки хотели без очереди пройти. Очередь занимали за сутки до приема документов, люди ночевали в машинах до этого, создали списки. Две девушки возмутились и спросили, насколько легальны эти списки. И они зашли без очереди», — говорит автор ролика, пожелавшая остаться неизвестной.

По словам хабаровчанки, в списках на запись в первый класс школы № 33 оказалось почти 200 человек, однако учебное учреждение сможет принять только 78 детей. Аналогичная ситуация, но без драки, сложилась и в школе № 63, которая находится неподалеку, на улице Лермонтова. Там занимать места и составлять списки родители тоже начали заранее — в пятницу утром. Прием документов начался в 10:00 в субботу.

«В 63-ю школу живая очередь стояла с семи утра, каждый час была перекличка. Всю ночь провели там, такой ажиотаж. Родители вынуждены были занимать очереди, стоять живьем на морозе. Там менялись бабушки, дедушки, кто как мог. Я вообще на девятом месяце беременности, очень жестко. В итоге документы у всех приняли, результаты будут известны через неделю», — поделилась мать будущего первоклассника, хабаровчанка Любовь Чернавина.

Эта школа также может принять в первый класс лишь 78 человек, но в списках на запись числится 115 детей. Тех, кому не хватит места здесь, будут распределять по соседним учебным учреждениям.

«Либо это будет 32-я школа, либо мы будем думать, что делать. Пока на этот вопрос невозможно четко ответить. Мы будем думать, как нам потесниться, либо 32 школа примет дополнительно класс — 26 человек», — рассказала директор школы № 63 Светлана Якушенко.

Такой наплыв первоклассников в обе школы родители объяснили особенностями близлежащих районов.

«Рабочий городок построили — микрорайон вырос. Там живет много молодых семей с детьми, и школ не хватает. Почему не ставится вопрос об открытии новой школы?», — говорит Любовь Чернавина.

Ситуацию с ажиотажем при поступлении в первый класс прокомментировали в управлении образования администрации Хабаровска. Как отметила начальник управления Ольга Тен, мест должно хватить всем школьникам.

«Ничего такого серьезного нет. Все первоклассники этого года будут обеспечены местами. Конечно, нам бы всем хотелось в гимназию № 5, в математический лицей, но мы же прекрасно понимаем, что не может одна школа в силу своих возможностей и объема взять всех желающих. [Для тех, кто не попадет в 63-ю школу], есть еще 32-я школа рядом, школы № 33 и 19 есть недалеко. Есть начальная школа при гимназии № 3, поэтому есть куда [отдать ребенка]», — считает Ольга Тен.

По данным мэрии Хабаровска, самыми востребованными общеобразовательными учреждениями в этом году, помимо школ № 33 и 63, оказались лицей «Ступени», гимназия № 5, а также школы № 12 и «Открытие»: первые классы в них уже полностью укомплектованы. В целом в хабаровских школах придется открыть 40 дополнительных первых классов.