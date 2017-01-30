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10:03 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Суд отказал общественникам в увольнении Кехмана

Планируется продать имущество директора-банкрота на 768 тысяч рублей, среди лотов — запонки за 260 тысяч рублей.

Суд отказал общественникам в увольнении Кехмана, об этом сообщает газета «Ведомости».

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области продлил до 13 июля банкротство основателя Группы JFC Владимира Кехмана в связи с тем, что имущество банкрота еще не реализовано на торгах.

Общая стоимость имущества, подготовленного к реализации, составит 768 тысяч рублей. В числе лотов — икона Святителя Николая Чудотворца стоимостью 425 000 руб., запонки за 260 000 руб. и портрет Кехмана стоимостью около 12 000 руб. Портер — свадебный подарок Кехмана.

На заседании суда зачитали Геннадия Самошина, представителя инициативной группы ветеранов сцены из Новосибирска, который просил суд отстранить Кехмана от управления Новосибирским театром оперы и балета.

«Кехман — человек, не имеющий никакого отношения к искусству и не должен возглавлять театр», — говорится в письме.

Суд не стал приобщаться письмо к ходатайству.

Напомним, 28 июля 2016 года Петербургский арбитраж признал Кехмана банкротом, в отношении него была введена процедура реструктуризации долгов. Иски к Кехману были поданы группой кредиторов, в которую входят Сбербанк (в реестр включены требования на 4,3 миллиарда рублей), Промсвязьбанк (1,7 миллиарда рублей), ООО «Аквамарин» (1,4 миллиарда рублей), ООО «Пулковская торговая компания» (904 миллиона рублей), Юникредит банк (434,3 миллиона рублей) и Райффайзенбанк (420,1 миллиона рублей). «Forbes» оценивает общую сумму долгов Кехмана в 10,2 млрд рублей.

Кехман сейчас занимается обжалованием решения о своем банкротстве в Верховном суде. Имущество обанкротившейся компании JFC директора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана, включая яхту и Rolls-Royce, уже продали за 85 млн рублей.

Ранее сообщалось, что министр культуры Мединский допустил возможность отставки директора новосибирского театра оперы и балета Владимра Кехмана. Сам Владимир Кехман заявлял, что покинет должность главы новосибирского театра, если закон признает его неспособным занимать эту должность из-за банкротства.

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