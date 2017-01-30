В ЗАГСах Омска 17 июля ожидается ажиотаж
122 пары, которые уповали на магию «красивой даты», уже успели развестись.
122 пары, которые уповали на магию «красивой даты», уже успели развестись.
Сегодня, 30 января начальник отдела ЗАГС по Омской области Наталья Биляченко рассказала о том, что «красивые даты» не приносят счастья семейным парам.
Наталья Биляченко, начальник отдела ЗАГС по Омской области:
— На 1 января 2017 года развелись 122 пары, которые поженились 7 июля 2007 года, 44 — 08 августа 2008 года и 53 — 9 сентября 2009 года.
Также, по данным главы ведомства, на 1 января 2017 года заключен 4 351 акт об установлении отцовства и 194 акта об усыновлении.
Отметим, что в этом году наплыв молодоженов ожидается 17 июля. В прошлом году ажиотаж у ЗАГСов наблюдался 6 и 16 июня.