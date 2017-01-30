В ЗАГСах Омска 17 июля ожидается ажиотаж

Сегодня, 30 января начальник отдела ЗАГС по Омской области Наталья Биляченко рассказала о том, что «красивые даты» не приносят счастья семейным парам.

Наталья Биляченко, начальник отдела ЗАГС по Омской области:

— На 1 января 2017 года развелись 122 пары, которые поженились 7 июля 2007 года, 44 — 08 августа 2008 года и 53 — 9 сентября 2009 года.

Также, по данным главы ведомства, на 1 января 2017 года заключен 4 351 акт об установлении отцовства и 194 акта об усыновлении.

Отметим, что в этом году наплыв молодоженов ожидается 17 июля. В прошлом году ажиотаж у ЗАГСов наблюдался 6 и 16 июня.