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09:46 (мск), источник: НТА-Приволжье

Морозы до -32 градусов ожидаются в Нижегородской области 30 января

Нижний Новгород. 30 января. НТА-Приволжье — Морозы до -32 градусов ожидаются в Нижегородской области 30 января.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», утром 30 января 2017 года местами по Нижегородской области ожидается мороз до −30…−32 градусов.

В этой связи синоптики прогнозируют вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня. Они могут быть связаны с авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, на объектах и линиях энергосистем (в связи с их перегрузкой).

Кроме этого, прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования.

Напомним, что в целом до середины недели в регионе ожидается ясная и морозная погода.

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