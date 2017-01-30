Морозы до -32 градусов ожидаются в Нижегородской области 30 января

Как сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», утром 30 января 2017 года местами по Нижегородской области ожидается мороз до −30…−32 градусов.

В этой связи синоптики прогнозируют вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня. Они могут быть связаны с авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, на объектах и линиях энергосистем (в связи с их перегрузкой).

Кроме этого, прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования.

Напомним, что в целом до середины недели в регионе ожидается ясная и морозная погода.