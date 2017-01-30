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10:18 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Уральский певец вошел в новый состав артистов ансамбля имени Александрова

Николай Тимаков успешно прошел прослушивания в Москве.

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Солист оркестра Уральского горного университета Николай Тимаков успешно прошел прослушивания в состав артистов разбившегося над Черным морем в конце декабря Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, сообщает 30 января корреспондент «АиФ-Урал».

Конкурс на замещение вакантных должностей в ансамбле имени Александрова прошел с 16 по 25 января в столице. Собеседования и прослушивания были организованы в этот период ежедневно в концертном зале творческого коллектива. Принять участие в отборе могли претенденты в возрасте от 18 до 45 лет с академическим вокальным или хореографическим образованием, а также опытом работы по специальности.

«Я увидел объявление о наборе нового состава на сайте ансамбля и захотел пройти отбор, — рассказал “АиФ-Урал” Николай Тимаков. — Прочитал условия и отправил заявку на почту ансамбля. Мне пришел ответ с вызовом в Москву. Прослушивания заключались в исполнении песни кантиленного характера, оперной арии. Затем состоялась проверка диапазона голоса и нотной грамотности (читка с листа). В жюри сидели представители ансамбля имени Александрова и уважаемые российские музыканты».

Несколько дней назад Тимакову пришел положительный ответ из Москвы. Через три дня он отправится в столицу, где приступит к работе в составе ансамбля. «Для меня это новый вызов, определенная оценка моей деятельности, результат творчества и, конечно же, шаг вперед по карьерной лестнице, — делится Николай. — Свердловская область будет представлена своим человеком во всемирно известном ансамбле. Это значимый вклад в культуру и жизнь современной России».

Николай Тимаков окончил Уральскую консерваторию имени Мусоргского. Он является лауреатом международных конкурсов, победителем Гран-При конкурса «Песня не знает границ» 2009 года. Солист театра Эстрады и оркестра горного университета.

Большая часть коллектива ансамбля имени Александрова — 64 человека — разбилась в результате авиакатастрофы самолета Ту-154 над Черным морем 25 декабря рано утром. Артисты летели в Сирию, где планировали поздравить концертом военнослужащих ВКС России. Почти сразу после трагедии министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о скором проведении конкурса, который позволит воссоздать коллектив.

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