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10:05 (мск), источник: РИА Новости

Поклонская просит проверить сценарий и финансирование фильма «Матильда»

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости. Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская заявила, что не согласна с итогами проверки трейлера фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда» и просит провести дополнительную проверку сценария и финансирования кинокартины.

Источник: РИА Новости

В связи с этим Поклонская направила в Генеральную прокуратуру новый запрос. Копия письма есть в распоряжении РИА Новости.

В начале ноября 2016 года Поклонская уже направляла запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить «Матильду» на наличие в фильме признаков оскорбления чувств верующих и разжигания расовой и межнациональной розни. В ответ на это прокуратура Санкт-Петербурга проверила только трейлер — размещенный в интернете рекламный ролик длительностью 2 минуты 6 секунд. Никаких нарушений в этих материалах обнаружено не было.

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«С таким ответом прокуратуры Санкт-Петербурга я не согласна. Проверка не коснулась содержания самого фильма. Именно поэтому мной и были направлены запросы о дополнительных проверках», — сказала Поклонская РИА Новости.

По ее словам, запрос также был направлен в министерство культуры РФ. Депутат попросила ведомство учесть доводы критиков фильма при рассмотрении вопроса о выдаче ему прокатного удостоверения.

«Прошу организовать проведение тщательной проверки в части проведения исследования утвержденного к съемкам сценария фильма “Матильда” (не дожидаясь массовой премьеры фильма) А также прошу провести проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание указанного фильма», — говорится в письме на имя генпрокурора Юрия Чайки.

Депутат призывает надзорное ведомство привлечь к изучению сценария фильма профессиональных историков и богословов. Проверка, по мнению Поклонской, должна быть проведена до официальной премьеры киноленты.

«Нельзя допустить, чтобы в прокат вышел фильм, являющийся сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых нашей Церкви — царя Страстотерпца Николая II и его семьи», — говорится в запросе.

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