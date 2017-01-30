В начале февраля в Прикамье вновь ожидаются 30-градусные морозы

Синоптики прогнозируют, что в начале февраля в Пермском крае вновь серьёзно похолодает. К выходным столбик термометра может опуститься до −25… −30°.

«После кратковременного повышения температуры в первой половине недели, 1—2 февраля на Урал сместится глубокий высотный циклон из района Новой Земли. А к выходным, в соответствии с расчетами Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, может начаться очередное ультраполярное вторжение — смещение низкого и холодного антициклона из района Ямала на юго-запад. Таким образом, похолодание может оказаться сильным и продолжительным», — поясняют синоптики.

Напомним, ранее специалисты прогнозировали, что январь 2017 года может стать самым холодным за последние шесть лет.