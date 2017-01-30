В начале февраля в Прикамье вновь ожидаются 30-градусные морозы
Аномально холодная погода наступит в выходные дни.
Аномально холодная погода наступит в выходные дни.
Синоптики прогнозируют, что в начале февраля в Пермском крае вновь серьёзно похолодает. К выходным столбик термометра может опуститься до −25… −30°.
«После кратковременного повышения температуры в первой половине недели,
Напомним, ранее специалисты прогнозировали, что январь 2017 года может стать самым холодным за последние шесть лет.