Крымчан волнуют тарифы на воду, электричество, газ
В Государственном комитете по ценам и тарифам Крыма подвели итоги 2016 года в части обращений граждан.
В Государственном комитете по ценам и тарифам Крыма подвели итоги 2016 года в части обращений граждан.
И если говорить о «популярных запросах», то крымчан волнуют тарифы на воду, электричество, газ.
За год в Госкомцен, сообщает
Самыми активными по итогам работы с обращениями граждан в 2016 году стали жители Феодосии, Евпатории, Ялты, Симферополя и Керчи.