Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне отказались от частного строительства
Депрессия может провоцировать рак
Чиновник ответил на идею депутата Литвы забрать у РФ Калининград
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Херсонес не отдадут РПЦ до создания помещений для экспонатов Крымская епархия попросила передать ей всемирно известный музей-заповедник
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Свадебная церемония завершилась 47 смертями
Мать с дочкой попали под поезд метро
«Под знаком созидания»: до старта ЧМ-2018 осталось 500 дней
Серена Уильямс возглавила рейтинг WTA после выигрыша AO
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Депрессия может провоцировать рак
Как защитить грудь от рака и других болезней
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
8«Женский марш» против Трампа
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
10Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
14События недели в фотографиях
10:19 (мск), источник: Крым Press

Крымчан волнуют тарифы на воду, электричество, газ

В Государственном комитете по ценам и тарифам Крыма подвели итоги 2016 года в части обращений граждан.

Источник: РИА "Новости"

И если говорить о «популярных запросах», то крымчан волнуют тарифы на воду, электричество, газ.

За год в Госкомцен, сообщает пресс-служба ведомства, поступило 1085 обращений граждан. Из них 727 письменных документов, 299 заявлений в электронную приемную правительства республики и 59 устных обращений в адрес ведомства. При этом специалисты ведомства отмечают снижение количества обращений в 2016 году по сравнению с показателями 2015 года — итоговая цифра снизилась на 221 документ. Основной причиной уменьшения количества обращений является повышение информированности жителей региона о полномочиях Госкомцен Крыма. Наиболее актуальными вопросами для крымчан остаются тарифы на водоснабжение и водоотведение — 249 документов, электроэнергию и газ — 201 документ, а также цен на коммунальные услуги — 89 заявлений, — отмечает пресс-служба.

Самыми активными по итогам работы с обращениями граждан в 2016 году стали жители Феодосии, Евпатории, Ялты, Симферополя и Керчи.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Правдивая история от украинца, побывавшего на отдыхе в Ялте
Трамп заявил о неверном толковании его иммиграционной политики
Великобритания направит боевой корабль в Черное море
Белый дом: Трамп еще не решил, снимать ли санкции в отношении РФ
Титул «Мисс Вселенная» завоевала француженка
Премьер Квебека: атака на мечеть была терактом
Члены группы «Шалтай-Болтай» объявлены в международный розыск
В России разработали лекарство от наркозависимости
Спорт
«Под знаком созидания»: до старта ЧМ-2018 осталось 500 дней Практически во всех регионах подготовка к чемпионату мира идет в рабочем режиме
Авто
Первые рисунки нового «Гольфа» Volkswagen Golf нового — уже восьмого — поколения появится через пару лет
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Путин рассказал о своей работе в стройотрядах
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь