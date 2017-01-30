И если говорить о «популярных запросах», то крымчан волнуют тарифы на воду, электричество, газ.

За год в Госкомцен, сообщает пресс-служба ведомства, поступило 1085 обращений граждан. Из них 727 письменных документов, 299 заявлений в электронную приемную правительства республики и 59 устных обращений в адрес ведомства. При этом специалисты ведомства отмечают снижение количества обращений в 2016 году по сравнению с показателями 2015 года — итоговая цифра снизилась на 221 документ. Основной причиной уменьшения количества обращений является повышение информированности жителей региона о полномочиях Госкомцен Крыма. Наиболее актуальными вопросами для крымчан остаются тарифы на водоснабжение и водоотведение — 249 документов, электроэнергию и газ — 201 документ, а также цен на коммунальные услуги — 89 заявлений, — отмечает пресс-служба.

Самыми активными по итогам работы с обращениями граждан в 2016 году стали жители Феодосии, Евпатории, Ялты, Симферополя и Керчи.