Редкое фото отца выложила дочь Ислама Каримова, сообщает Tengrinews.kz. Вторая дочь покойного президента Узбекистана Лола на своей странице в Facebook напомнила о том, что 30 января Исламу Каримову исполнилось бы 79 лет.

«В этот день, 30 января, мы всегда торопились поздравить Вас с Днем Рождения. А сегодня нам некуда спешить. Вас нет… и Вы всегда с нами, потому что Любовь живет вечно — Вы навсегда в наших сердцах», — написала на своей странице Лола Каримова-Тилляева.