Редкое фото отца выложила дочь Ислама Каримова
30 января первому президенту Узбекистана исполнилось бы 79 лет.
30 января первому президенту Узбекистана исполнилось бы 79 лет.
Редкое фото отца выложила дочь Ислама Каримова, сообщает Tengrinews.kz. Вторая дочь покойного президента Узбекистана Лола на своей странице в Facebook напомнила о том, что 30 января Исламу Каримову исполнилось бы 79 лет.
«В этот день, 30 января, мы всегда торопились поздравить Вас с Днем Рождения. А сегодня нам некуда спешить. Вас нет… и Вы всегда с нами, потому что Любовь живет вечно — Вы навсегда в наших сердцах», — написала на своей странице Лола
Президент Узбекистана Ислам Каримов ушел из жизни 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет вследствие перенесенного им инсульта. Он был похоронен у себя на родине в Самарканде. 4 декабря 2016 года в Узбекистане прошли президентские выборы. Победу на них одержал Шавкат Мирзиеев, набрав 88,61 процента голосов избирателей.