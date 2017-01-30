На Центральном участке ЗСД вводят плату за проезд

Плата за проезд по Центральному участку ЗСД вводится в ночь на 4 февраля. С этого дня проезд по всему Западному скоростному диаметру будет стоить 300 рублей, сообщает пресс-служба консорциума «Магистраль Северной столицы».

С 4 февраля на ЗСД вводятся 5 тарифных зон по 60 рублей каждая. При помощи транспондера можно будет сэкономить: проезд ночью по всему ЗСД обойдется в 115 рублей, а днем — 229 рублей. Отмечается, что транспондером владеют 60 процентов автомобилистов, пользующихся платной магистралью.

В МСС также напоминают о недавно введенной системе Flow+. Она позволяет платить за проделанный маршрут, а не за конечное количество «пройденных» зон. С ней экономия по транспондеру может составить до 90 процентов.

Те, кто предпочитает оплачивать проезд наличными, теперь не будут иметь скидку по ночному тарифу. Он для любителей наличных отменен.