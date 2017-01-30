Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как защитить грудь от рака и других болезней
Россиянин создал игрушку, продажи которой принесли ему 18 млн руб
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Свадебная церемония завершилась 47 смертями
Мать с дочкой попали под поезд метро
Команда Овечкина выиграла турнир на Матче всех звезд НХЛ
«Локо» купил Фарфана, ЦСКА — Оланаре: 7 главных событий выходных
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
Российский корабль «отрезвил» весь украинский флот – СМИ
СМИ: раскрыт последний тайный шаг Обамы на посту
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
9NASA показало посадку зонда на Титан
16«Мисс Вселенная 2016» стала француженка
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
11:24 (мск), источник: Водитель Петербурга

На Центральном участке ЗСД вводят плату за проезд

Те, кто предпочитает оплачивать проезд наличными, теперь не будут иметь скидку по ночному тарифу. Он для любителей наличных отменен.

Источник: РИА "Новости"

Плата за проезд по Центральному участку ЗСД вводится в ночь на 4 февраля. С этого дня проезд по всему Западному скоростному диаметру будет стоить 300 рублей, сообщает пресс-служба консорциума «Магистраль Северной столицы».

С 4 февраля на ЗСД вводятся 5 тарифных зон по 60 рублей каждая. При помощи транспондера можно будет сэкономить: проезд ночью по всему ЗСД обойдется в 115 рублей, а днем — 229 рублей. Отмечается, что транспондером владеют 60 процентов автомобилистов, пользующихся платной магистралью.

В МСС также напоминают о недавно введенной системе Flow+. Она позволяет платить за проделанный маршрут, а не за конечное количество «пройденных» зон. С ней экономия по транспондеру может составить до 90 процентов.

Те, кто предпочитает оплачивать проезд наличными, теперь не будут иметь скидку по ночному тарифу. Он для любителей наличных отменен.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Первый бой с суворовскими выборгские проиграли
Трамп заявил о неверном толковании его иммиграционной политики
Путин предложил обязать казачьих атаманов отчитываться о доходах
Суд продлил арест предполагаемого создателя «Шалтая-Болтая»
Титул «Мисс Вселенная» завоевала француженка
Премьер Квебека: атака на мечеть была терактом
Суд отказался освободить Улюкаева из-под домашнего ареста
Россию просят разрешить поставки рыбы из района близ «Фукусимы»
Спорт
«Под знаком созидания»: до старта ЧМ-2018 осталось 500 дней Практически во всех регионах подготовка к чемпионату мира идет в рабочем режиме
Авто
5 самых «горячих» новинок 2017 года Несмотря на продолжающийся кризис на российском авторынке, в этом году у нас появится немало интересных машин. Представляем пятерку самых ожидаемых
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
Названа лучшая актриса года по версии Гильдии киноактеров США Одна из самых престижных кинопремий мира была вручена лучшим актерам кино и телевидения
Недвижимость
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь