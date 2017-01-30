На Центральном участке ЗСД вводят плату за проезд
Те, кто предпочитает оплачивать проезд наличными, теперь не будут иметь скидку по ночному тарифу. Он для любителей наличных отменен.
Те, кто предпочитает оплачивать проезд наличными, теперь не будут иметь скидку по ночному тарифу. Он для любителей наличных отменен.
Плата за проезд по Центральному участку ЗСД вводится в ночь на 4 февраля. С этого дня проезд по всему Западному скоростному диаметру будет стоить 300 рублей, сообщает
С 4 февраля на ЗСД вводятся 5 тарифных зон по 60 рублей каждая. При помощи транспондера можно будет сэкономить: проезд ночью по всему ЗСД обойдется в 115 рублей, а днем — 229 рублей. Отмечается, что транспондером владеют 60 процентов автомобилистов, пользующихся платной магистралью.
В МСС также напоминают о недавно введенной системе Flow+. Она позволяет платить за проделанный маршрут, а не за конечное количество «пройденных» зон. С ней экономия по транспондеру может составить до 90 процентов.
Те, кто предпочитает оплачивать проезд наличными, теперь не будут иметь скидку по ночному тарифу. Он для любителей наличных отменен.