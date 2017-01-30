На Кубани назначили студенческого омбудсмена

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе уполномоченного по правам студентов в России, приказ о ее назначении подписал федеральный студенческий омбудсмен Артем Хромов.

Отметим, что до этого кандидатуру Красниковой избрали и рекомендовали назначить руководители органов студенческого самоуправления вузов края.

К слову, главными направлениями в работе студенческого омбудсмена станет реализация инициатив на федеральном и региональном уровнях, разработка предложений по совершенствованию законодательства, защита прав и законных интересов студентов, а также развитие студенческого самоуправления и повышение правовой грамотности студентов ссузов и вузов региона.

Как писал «ФедералПресс» ранее, уполномоченный по правам студентов, председатель «Российского студенческого союза» Артем Хромов призвал сохранить Единый государственный экзамен.