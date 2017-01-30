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13:11 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На Кубани назначили студенческого омбудсмена

КРАСНОДАР, 30 января, РИА ФедералПресс. Заместитель председателя студенческого совета Кубанского государственного аграрного университета Юлия Красникова стала уполномоченным по правам студентов Краснодарского края.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе уполномоченного по правам студентов в России, приказ о ее назначении подписал федеральный студенческий омбудсмен Артем Хромов.

Отметим, что до этого кандидатуру Красниковой избрали и рекомендовали назначить руководители органов студенческого самоуправления вузов края.

К слову, главными направлениями в работе студенческого омбудсмена станет реализация инициатив на федеральном и региональном уровнях, разработка предложений по совершенствованию законодательства, защита прав и законных интересов студентов, а также развитие студенческого самоуправления и повышение правовой грамотности студентов ссузов и вузов региона.

Как писал «ФедералПресс» ранее, уполномоченный по правам студентов, председатель «Российского студенческого союза» Артем Хромов призвал сохранить Единый государственный экзамен.

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