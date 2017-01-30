Волгоград в инее показали с высоты птичьего полета

На этот раз ролик получил символичное название «Послезавтра», так как зимний Волгоград напомнил создателю проекта виды в одноименном фильме.

Двухминутное видео было снято при помощи квадрокоптера. Начинается оно с обращения автора к зрителям: «В этом ролике присутствуют тряска, пропеллеры в кадре, резкие движения камеры и вибрации. Такого брака мои зрители обычно не видят… но не сегодня. Скорость ветра — 70 км/ч». В ролике показаны телевышки и радиомачты Волгограда, покрытые инеем.

Отметим, что видео уже посмотрели более 1 300 человек.