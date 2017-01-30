Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как защитить грудь от рака и других болезней
В центре столицы Грузии сгорел крупный торговый центр
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
"Ищу, не теряю надежды": монологи родственников жертв Холокоста27 января - день памяти жертв Холокоста
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Свадебная церемония завершилась 47 смертями
Мать с дочкой попали под поезд метро
«Под знаком созидания»: до старта ЧМ-2018 осталось 500 дней
Серена Уильямс возглавила рейтинг WTA после выигрыша AO
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Российский корабль «отрезвил» весь украинский флот – СМИ
СМИ: раскрыт последний тайный шаг Обамы на посту
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
9NASA показало посадку зонда на Титан
16«Мисс Вселенная 2016» стала француженка
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
11:20 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоград в инее показали с высоты птичьего полета

Автор проекта «Волгоградсверху» Александр Блинков показал город в снегу и инее с высоты птичьего полета.

На этот раз ролик получил символичное название «Послезавтра», так как зимний Волгоград напомнил создателю проекта виды в одноименном фильме.

Двухминутное видео было снято при помощи квадрокоптера. Начинается оно с обращения автора к зрителям: «В этом ролике присутствуют тряска, пропеллеры в кадре, резкие движения камеры и вибрации. Такого брака мои зрители обычно не видят… но не сегодня. Скорость ветра — 70 км/ч». В ролике показаны телевышки и радиомачты Волгограда, покрытые инеем.

Отметим, что видео уже посмотрели более 1 300 человек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как наказали священника, пьяным устроившего ДТП?
Трамп заявил о неверном толковании его иммиграционной политики
Путин предложил обязать казачьих атаманов отчитываться о доходах
Суд продлил арест предполагаемого создателя «Шалтая-Болтая»
Титул «Мисс Вселенная» завоевала француженка
Премьер Квебека: атака на мечеть была терактом
Суд отказался освободить Улюкаева из-под домашнего ареста
Россию просят разрешить поставки рыбы из района близ «Фукусимы»
Спорт
«Под знаком созидания»: до старта ЧМ-2018 осталось 500 дней Практически во всех регионах подготовка к чемпионату мира идет в рабочем режиме
Авто
5 самых «горячих» новинок 2017 года Несмотря на продолжающийся кризис на российском авторынке, в этом году у нас появится немало интересных машин. Представляем пятерку самых ожидаемых
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
Названа лучшая актриса года по версии Гильдии киноактеров США Одна из самых престижных кинопремий мира была вручена лучшим актерам кино и телевидения
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь