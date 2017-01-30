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11:24 (мск), источник: РИА Новости

Китай планирует две миссии на Марс

ПЕКИН, 30 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Китай планирует осуществить две миссии на Марс, передает в понедельник агентство Синьхуа со ссылкой на заместителя начальника Национального космического управления КНР У Яньхуа.

Источник: NASA

Ранее стало известно, что Китай планирует к 2020 году осуществить запуск своего первого зонда для исследования Марса. Для этого в 2020 году с космодрома «Вэньчан» в провинции Хайнань будет запущена ракета-носитель «Чанчжэн-5» («Великий поход-5»), которая должна напрямую вывести на переходную орбиту Земли и Марса зонд для исследования Марса. После отделения зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до Марса.

По словам У Яньхуа, второй зонд будет использоваться для доставки образцов с Марса на Землю, исследований структуры окружающей среды и состава планеты. При этом дата второй миссии не сообщается.
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Согласно ранее опубликованной «Белой книге» КНР по космическим исследованиям, Китай также намерен изучить ключевые технологии не только для исследований на орбите, но также для посадки на поверхность Марса и ее изучения.

У Яньхуа также подтвердил планы Китая по отправке зонда для исследования системы планеты Юпитер и астероидов вокруг планеты, о чем ранее сообщалось в «Белой книге».

Ранее агентство Синьхуа сообщило, что Китай опубликовал шорт-лист названий для своего первого космического корабля, который в будущем должен совершить полет на Марс. Список состоит из восьми названий. Победитель будет объявлен к 24 апреля, когда в Китае отмечается День космоса.

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