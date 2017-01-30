Китай планирует две миссии на Марс

Источник: NASA

Ранее стало известно, что Китай планирует к 2020 году осуществить запуск своего первого зонда для исследования Марса. Для этого в 2020 году с космодрома «Вэньчан» в провинции Хайнань будет запущена ракета-носитель «Чанчжэн-5» («Великий поход-5»), которая должна напрямую вывести на переходную орбиту Земли и Марса зонд для исследования Марса. После отделения зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до Марса.

По словам У Яньхуа, второй зонд будет использоваться для доставки образцов с Марса на Землю, исследований структуры окружающей среды и состава планеты. При этом дата второй миссии не сообщается.

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Согласно ранее опубликованной «Белой книге» КНР по космическим исследованиям, Китай также намерен изучить ключевые технологии не только для исследований на орбите, но также для посадки на поверхность Марса и ее изучения.

У Яньхуа также подтвердил планы Китая по отправке зонда для исследования системы планеты Юпитер и астероидов вокруг планеты, о чем ранее сообщалось в «Белой книге».