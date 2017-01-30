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11:07 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинская мэрия наградила городских «волшебников»

Тех, кто помог устроить в городе «Рождественскую сказку».

Челябинская мэрия наградила тех, кто помог устроить в городе «Рождественскую сказку», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Благодарственное письмо получила и Русская медная компания.

«Мы все были детьми и помним, как мы ждали Нового года и верили в чудо и Деда Мороза, но, к сожалению, в силу разных обстоятельств, не все дети могут получить полноценное участие в этом празднике, и наша общая задача — обеспечить участие каждого маленького жителя Челябинской области в этой новогодней «Рождественской сказке», — говорит Анатолий Еремин, советник президента ЗАО «Русская медная компания».

«Не только это мероприятие, но и практически во всех социально-значимых мероприятиях РМК принимает самое активное и непосредственное участие и является одним из главных спонсоров всех городских мероприятий», — комментирует первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова.

Благодаря спонсорам, в том числе и РМК, рождественский праздник увидели более 3 тыс. детей из малообеспеченных, многодетных семей, ребята из детдомов и интернатов. Для них организовали катание на лошадях, показ спектаклей в оперном театре, елки и подарки.

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