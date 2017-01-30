Омичи — льготники смогут помыться в бане за полцены

Воспользоваться льготой на услуги муниципальных бань имеют право инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, многодетные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, малообеспеченные граждане и пенсионеры, проживающие в неблагоустроенных и полублагоустроенных жилых помещениях.

Всю работу по назначению льготы проводит городской Центр социальной поддержки населения. Для реализации права на льготу гражданам выдаются именные талоны на год. Общее количество помывок в год — 52. Льгота составляет 50 процентов от действующего тарифа, размер которого составляет 170 рублей на взрослого человека и 85 рублей на ребенка до 7 лет.

Добавим, что всего бань 16. Льгота представляется администрацией города с 2003 года, стабильно эта услуга востребована. Как сообщается на сайте мэрии, в 2016 году гражданам было выдано 4 849 талонов. Традиционно чаще других пользуются льготой пенсионеры — 3 231 человек (67%).

Для получения льготных талонов на посещение муниципальных бань необходимо обратиться в отделы городского Центра социальной поддержки населения по месту жительства по следующим адресам в округах: