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11:09 (мск), источник: АиФ Омск

Омичи — льготники смогут помыться в бане за полцены

50-процентную скидку на помывку имеют льготники города Омска.

Воспользоваться льготой на услуги муниципальных бань имеют право инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, многодетные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, малообеспеченные граждане и пенсионеры, проживающие в неблагоустроенных и полублагоустроенных жилых помещениях.

Всю работу по назначению льготы проводит городской Центр социальной поддержки населения. Для реализации права на льготу гражданам выдаются именные талоны на год. Общее количество помывок в год — 52. Льгота составляет 50 процентов от действующего тарифа, размер которого составляет 170 рублей на взрослого человека и 85 рублей на ребенка до 7 лет.

Добавим, что всего бань 16. Льгота представляется администрацией города с 2003 года, стабильно эта услуга востребована. Как сообщается на сайте мэрии, в 2016 году гражданам было выдано 4 849 талонов. Традиционно чаще других пользуются льготой пенсионеры — 3 231 человек (67%).

Для получения льготных талонов на посещение муниципальных бань необходимо обратиться в отделы городского Центра социальной поддержки населения по месту жительства по следующим адресам в округах:

  • Кировский (ул. Дмитриева, 11/7, т. 70−34−53);
  • Ленинский (ул. Братская, д. 13, тел. 43−17−11);
  • Октябрьский (ул. 4-я Транспортная, д. 1-А, тел. 54−02−98);
  • Советский (пр. Мира, д. 35-Б, тел. 22−18−40);
  • Центральный (ул. Фрунзе, д. 93, тел. 21−19−79).

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