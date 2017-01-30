Социологи выяснили главные страхи россиян
Больше всего в декабре 2016-го россияне были обеспокоены международной напряженностью (индекс страхов равен 14 пунктам, в январе того же года составлял 23).
Больше всего в декабре 2016-го россияне были обеспокоены международной напряженностью (индекс страхов равен 14 пунктам, в январе того же года составлял 23).
Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте ВЦИОМ в понедельник, 30 января.
Кроме того, респондентов волнуют исчезновение из продажи привычных товаров или их значительное удорожание, а также обесценивание сбережений (показатель снизился до минимального значения в 2016-м — 10 пунктов; в начале года равнялся 19-ти).
Индекс страхов роста преступности в декабре опустился до минус одного пункта. Меньше россияне стали беспокоиться по поводу конфликтов внутри страны (индекс равен минус семи пунктам), а также связанных со здоровьем и получением медпомощи проблем (минус восемь пунктов).
Показатель опасений жителей страны
«Индекс страхов потери работы в последние полгода не демонстрировал значимой динамики, а в декабре составил минус 29 пунктов (с минус 23 пунктов в январе). Семейные конфликты и проблемы
Упомянутый индекс строится на основе вопроса «Как вы оцениваете вероятность появления следующих проблем в вашей жизни?», может колебаться в пределах от минус 100 до 100 пунктов. Ответу «полностью уверен, что случится» присвоен коэффициент «один», ответу «полностью уверен, что не случится» (минус один). Чем выше значение индекса, тем более вероятным кажется россиянам наступление проблемы.
Опрос ВЦИОМ проведен
А ты, дружок, хотя и пишешь по-русски, давно свою душонку на баксики променял.