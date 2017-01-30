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12:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Социологи выяснили главные страхи россиян

Больше всего в декабре 2016-го россияне были обеспокоены международной напряженностью (индекс страхов равен 14 пунктам, в январе того же года составлял 23).

Источник: РИА "Новости"

Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте ВЦИОМ в понедельник, 30 января.

Кроме того, респондентов волнуют исчезновение из продажи привычных товаров или их значительное удорожание, а также обесценивание сбережений (показатель снизился до минимального значения в 2016-м — 10 пунктов; в начале года равнялся 19-ти).

Индекс страхов роста преступности в декабре опустился до минус одного пункта. Меньше россияне стали беспокоиться по поводу конфликтов внутри страны (индекс равен минус семи пунктам), а также связанных со здоровьем и получением медпомощи проблем (минус восемь пунктов).

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Показатель опасений жителей страны из-за стихийных бедствий составляет минус 14 пунктов. Снижение доходов (урезание или задержка зарплаты, перевод на низкооплачиваемую работу или на неполную рабочую неделю) волнует опрошенных существенно меньше, чем в начале 2016-го (минус 18 пунктов против минус восьми).

«Индекс страхов потери работы в последние полгода не демонстрировал значимой динамики, а в декабре составил минус 29 пунктов (с минус 23 пунктов в январе). Семейные конфликты и проблемы по-прежнему занимают последнюю строчку в рейтинге страхов: соответствующий показатель индекса в декабре составил минус 50 пунктов», — отмечают социологи.

Упомянутый индекс строится на основе вопроса «Как вы оцениваете вероятность появления следующих проблем в вашей жизни?», может колебаться в пределах от минус 100 до 100 пунктов. Ответу «полностью уверен, что случится» присвоен коэффициент «один», ответу «полностью уверен, что не случится» (минус один). Чем выше значение индекса, тем более вероятным кажется россиянам наступление проблемы.

Опрос ВЦИОМ проведен 24—25 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах России. В исследовании приняли участие 1600 человек. Погрешность не превышает 3,5 процента.

Комментарии
16
Александр
Путина мы не потеряем.
А ты, дружок, хотя и пишешь по-русски, давно свою душонку на баксики променял.
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Ксарт
А я думал это первый страх Украинцев, ведь грантов тут де лишатся.
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F 890
за своей властью смотри, воронов! )) она так резко у вас там за океаном меняется... ))
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