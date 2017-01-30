Новгородский кремль оказался на 300 лет древнее

Заявление об этом на межрегиональной конференции «Новгород и Новгородская земля. История и археология» сделали в совместном докладе сотрудник Института археологии РАН Олег Олейников и сотрудник Института географии РАН Андрей Долгих.

Ранее наиболее распространенной в научных кругах была гипотеза о том, что первые крепостные постройки в Детинце были возведены лишь в XIII веке.

В течение последних лет Олейников провел раскопки у двух объектов — Владимирской башни на севере Кремля и Пречистенской арки в центре Детинца. В ходе раскопок археолог, в частности, обнаружил массивные дубовые бревна которые, предположительно, являлись частями конструкций древних городских укреплений.

Возможно, бревна были фрагментами городней (городнями называли фортификационные сооружения славян — срубы, которые засыпались землей — ИФ). Они могли становиться частью крепостной стены между башнями, а могли быть и опорой для возводившихся на них крепостных стен и башен.

Олейников предварительно датировал сооружения у Владимирской башни XI веком, а сооружения у Пречистенской арки — X веком.

Для уточнения возраста бревен с них были сделаны спилы и отправлены на радиоуглеродные исследования. Исследования проводились как в РФ, так и за рубежом по самым современным методикам. Они показали, что сооружения у Пречистенской арки были возведены в 918 году (плюс-минус 41 год) и в 951 году (плюс-минус 27 лет).

Проведенные анализы доказали, что уже во второй-третьей четвертях X века в центре современного Кремля находилось крепостное сооружение славян, являющееся пока древнейшим из известных.

Крепость новгородцы построили во времена Святослава Игоревича, который, согласно летописным источникам, княжил в Великом Новгороде в 945−969 годах, и Владимира I Святославовича (Крестителя), который княжил на новгородской земле в 970−988 годах.

«Здесь тогда уже стоял город, который постепенно расширялся к северу (в направлении нынешней Владимирской башни — ИФ)», — сказал Олейников.