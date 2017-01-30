В поддержку передачи Исаакия организуют крестный ход

Как сообщил «Фонтанке» депутат, сегодня, 30 января, он подал заявку в Смольный на организацию десятитысячного мероприятия 11 февраля. По словам парламентария, он планирует провести шествие от Казанского собора до Исаакиевского.

«Это делается не в пику тем, кто собирался на Марсовом поле. Мы просто хотим показать свою мирскую радость от передачи храма», — отметил он.

По словам Милонова, он также обратился к митрополиту Варсонофию с просьбой благословить проведение крестного хода.

Напомним, в субботу, 28 января, на Марсовом поле собралось, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч жителей, протестующих против передачи Исаакиевского собора Церкви. Параллельная акция движения НОД в поддержку решения губернатора собрала не более 20 человек.