Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как защитить грудь от рака и других болезней
Назван один из организаторов покушения на Кадырова
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
"Ищу, не теряю надежды": монологи родственников жертв Холокоста27 января - день памяти жертв Холокоста
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Свадебная церемония завершилась 47 смертями
Мать с дочкой попали под поезд метро
Команда Овечкина выиграла турнир на Матче всех звезд НХЛ
«Локо» купил Фарфана, ЦСКА — Оланаре: 7 главных событий выходных
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
Российский корабль «отрезвил» весь украинский флот – СМИ
СМИ: раскрыт последний тайный шаг Обамы на посту
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
16«Мисс Вселенная 2016» стала француженка
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
11:11 (мск), источник: Фонтанка

В поддержку передачи Исаакия организуют крестный ход

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов намерен организовать крестный ход в поддержку передачи Исаакиевского собора в РПЦ.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил «Фонтанке» депутат, сегодня, 30 января, он подал заявку в Смольный на организацию десятитысячного мероприятия 11 февраля. По словам парламентария, он планирует провести шествие от Казанского собора до Исаакиевского.

Читайте также
В Петербурге хотят инициировать референдум по вопросу передачи Исаакия РПЦ

«Это делается не в пику тем, кто собирался на Марсовом поле. Мы просто хотим показать свою мирскую радость от передачи храма», — отметил он.

По словам Милонова, он также обратился к митрополиту Варсонофию с просьбой благословить проведение крестного хода.

Напомним, в субботу, 28 января, на Марсовом поле собралось, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч жителей, протестующих против передачи Исаакиевского собора Церкви. Параллельная акция движения НОД в поддержку решения губернатора собрала не более 20 человек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Самые влиятельные люди Петербурга - 2016
Трамп заявил о неверном толковании его иммиграционной политики
Путин предложил обязать казачьих атаманов отчитываться о доходах
Суд продлил арест предполагаемого создателя «Шалтая-Болтая»
Титул «Мисс Вселенная» завоевала француженка
Премьер Квебека: атака на мечеть была терактом
Суд отказался освободить Улюкаева из-под домашнего ареста
Россию просят разрешить поставки рыбы из района близ «Фукусимы»
Спорт
«Под знаком созидания»: до старта ЧМ-2018 осталось 500 дней Практически во всех регионах подготовка к чемпионату мира идет в рабочем режиме
Авто
5 самых «горячих» новинок 2017 года Несмотря на продолжающийся кризис на российском авторынке, в этом году у нас появится немало интересных машин. Представляем пятерку самых ожидаемых
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
Названа лучшая актриса года по версии Гильдии киноактеров США Одна из самых престижных кинопремий мира была вручена лучшим актерам кино и телевидения
Недвижимость
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь