Митрополит Филарет попрощался с Тихановичем

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Проститься с Народным артистом Беларуси Александром Тихановичем пришел и митрополит Филарет, передает корреспондент Sputnik.

Прощание со скончавшимся в ночь с пятницы на субботу народным артистом проходит в понедельник. После литургии в храме Александра Невского пройдет и гражданская панихида — в Белгосфилармонии.

На отпевание Тихановича пришли десятки людей: родственники, коллеги и простые белорусы. Среди посетивших литургию — и митрополит Филарет, который простился с Тихановичем и принес белые розы.

После отпевания гроб с телом усопшего повезли в Белгосфилармонию. Среди выносивших его был и артист Руслан Алехно, которого Тиханович готовил к «Евровидению-2008».