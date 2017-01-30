Жители улицы Волочаевской жалуются на снежные горы на тротуаре

Так есть тротуар или нет? — этим вопросом задаются жители улицы Волочаевская. Сегодня здесь вместо тропы — полутораметровые горы снега. Родители не могут отвезти детей в школу, сами — и до остановки дойти. Идут по проезжей части, рискуя жизнью.

Тамара Саралидзе, корреспондент: «Вот здесь, слева от меня, находится асфальтированная дорожка. Но это летом. Зимой коммунальщики видимо решили, что это отличное место для складирования снега. А вот где людям ходить — не объяснили».

Лиза живет с бабушкой. В школу ходит с подружками — одна боится. До учебного заведения всего метров 300, но идти приходится — перебежками — среди автомобилей.

Лиза Машкова, ученица школы № 71: «Иногда хожу вот здесь вот, выглядывать приходится — мешают сугробы. Приходится выходить на полдороги и смотреть. Иногда хожу вон там — там есть такое типа лёд выходим и смотрим, есть ли машины».

Водители, которые живут неподалеку — все понимают, уступают дорогу. Но есть и просто проезжающие мимо. Терпение таких — лучше не испытывать — доходит до рукоприкладства.

Елена Горелова, жительница улицы Волочаевская: «Женщина у нас одна шла с коляской, у нее до сих пор синяки на лице не зажили. Потому что идет она с коляской вдоль дороги вот так, останавливается мужчина на иномарке, выскакивает и начинает ее бить по морде, за то, что она идет по дороге. Как он при ребенке начал избивать женщину, за то что она идет по дороге. Ходите по тротуару. Мы согласны. Покажите, где этот тротуар, мы пойдем по нему».

Жителям в мэрии ответили сразу — по документам тротуара нет — чистить не будем. «Вестям» в городской администрации сообщили:

«Тротуар возле школы № 71 (по адресу ул. 3-й Почтовый переулок) находится на четной стороне ул. Волочаевская. » + «Последняя уборка от снега проезжей части и тротуара вдоль школы (по 3-у Почтовому переулку) произведена силами ООО “Зелёный сад”. В настоящее время указанная территория очищена от снега и находится в удовлетворительном состоянии».

Отметим, что представители «Зеленого сада» появились на Волочаевской сразу после нашего отъезда. Существующий тротуар — почистили. Вот только, по словам жителей улицы, стало — только хуже.