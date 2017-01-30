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17:41 (мск), источник: РИА Новости

«Артек» готовится установить рекорд по числу приехавших на отдых детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости, Виктор Лященко. Международный детский центр «Артек» в этом году намерен принять самое большое количество детей за всю историю — около 40 тысяч, превысив пиковые показатели советских лет, сообщил гендиректор лагеря Алексей Каспржак.

Источник: РИА "Новости"

«В 2017 году детский центр должен принять самое большое количество детей за всю историю «Артека» — около 40 тысяч, превысив даже пиковые показатели советских лет. Сухая цифра увеличения численности на самом деле задает высокую качественную планку содержания — образовательных программ, степени и вариантов для ребенка найти себя в «Артеке», — приводит слова Каспржака пресс-служба лагеря.

Первая смена, которая открылась в «Артеке» в этом году, собрала 1,7 тысячи детей из разных регионов. Она посвящена исследовательской активности и называется «Академия детских открытий».

В ходе первой смены в «Артеке» будут реализованы образовательные программы с такими партнерами как МИА «Россия сегодня», РОСИЗО, Почта России, Главное управление МЧС по Республике Крым, Лига юных журналистов.

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