«Артек» готовится установить рекорд по числу приехавших на отдых детей

«В 2017 году детский центр должен принять самое большое количество детей за всю историю «Артека» — около 40 тысяч, превысив даже пиковые показатели советских лет. Сухая цифра увеличения численности на самом деле задает высокую качественную планку содержания — образовательных программ, степени и вариантов для ребенка найти себя в «Артеке», — приводит слова Каспржака пресс-служба лагеря.

Первая смена, которая открылась в «Артеке» в этом году, собрала 1,7 тысячи детей из разных регионов. Она посвящена исследовательской активности и называется «Академия детских открытий».

В ходе первой смены в «Артеке» будут реализованы образовательные программы с такими партнерами как МИА «Россия сегодня», РОСИЗО, Почта России, Главное управление МЧС по Республике Крым, Лига юных журналистов.