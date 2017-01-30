В Воронеже утром из-за мороза стала самой популярной просьба «прикурить»
Сотни авто не завелись.
Сотни авто не завелись.
Утром в понедельник, 30 января, в Воронеже сотни автомобилистов не смогли
Во многих дворах соседи бегают с проводами, помогая друг другу завестись. Многие люди пишут сообщения в автомобильных пабликах в соцсети с просьбами «прикурить» замерзшие авто.
«Сегодня мой транспорт — такси, — пишут водители, которым так и не удалось завести свои авто. — Даже провода не помогли — бензонасос не сработал».
Также много автомобилистов утром жалуются на «незамерзайку», которая у многих