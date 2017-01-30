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11:12 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородцу незаконно начислили транспортный налог

Инспекция ФНС начислила нижегородцу налог на автомобиль, который ему не принадлежал.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Ленинского района Нижнего Новгорода провела проверку по обращению о неправомерном начислении транспортного налога, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что нижегородцу начислили транспортный налог на автомобиль Kia Ceed за 2015 год. В то же время эта машина ему не принадлежала, так как он продал ее в 2013 году.

Прокуратура внесла в адрес инспекции ФНС России по Ленинскому району представление. Нарушения уже устранены, права нижегородца восстановлены.

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