Нижегородцу незаконно начислили транспортный налог

Прокуратура Ленинского района Нижнего Новгорода провела проверку по обращению о неправомерном начислении транспортного налога, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что нижегородцу начислили транспортный налог на автомобиль Kia Ceed за 2015 год. В то же время эта машина ему не принадлежала, так как он продал ее в 2013 году.

Прокуратура внесла в адрес инспекции ФНС России по Ленинскому району представление. Нарушения уже устранены, права нижегородца восстановлены.