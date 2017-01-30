Нижегородцу незаконно начислили транспортный налог
Инспекция ФНС начислила нижегородцу налог на автомобиль, который ему не принадлежал.
Инспекция ФНС начислила нижегородцу налог на автомобиль, который ему не принадлежал.
Прокуратура Ленинского района Нижнего Новгорода провела проверку по обращению о неправомерном начислении транспортного налога, сообщили в
Установлено, что нижегородцу начислили транспортный налог на автомобиль Kia Ceed за 2015 год. В то же время эта машина ему не принадлежала, так как он продал ее в 2013 году.
Прокуратура внесла в адрес инспекции ФНС России по Ленинскому району представление. Нарушения уже устранены, права нижегородца восстановлены.