Температура на этой неделе будет на 3−5 градусов выше нормы

«Спокойная, слабоморозная и сырая погода ожидается на этой неделе. Температурный режим будет на 3−5 градусов выше нормы. Погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе, на фоне которой будут проходить малоактивные атмосферные фронты», — пояснил синоптик.

Во вторник, 31 января, в отдельных районах, преимущественно по северу страны, пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура ночью составит 3−9 градусов мороза, по юго-востоку будет 10−14 градусов ниже нуля, днем прогнозируется от 1 до 7 градусов мороза.

В среду, 1 февраля, будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в крайних северо-восточных районах Беларуси возможен небольшой снег. На отдельных участках дорог — гололедица. Температура ночью составит 3−9 градусов мороза, при прояснениях ожидается до минус 12, днем прогнозируется от нуля до минус 5 градусов.

В четверг, 2 февраля, будет преимущественно без осадков, лишь днем в крайних юго-западных районах страны возможны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура ночью составит 3−8 градусов ниже нуля, при прояснениях — до минус 10, днем прогнозируется от минус 4 до плюс 3 градусов.

Далее погоду будет формировать атмосферный фронт, который будет смещаться через Беларусь с юго-запада Европы. В пятницу, 3 февраля, в отдельных районах страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег, возможен слабый туман, гололед, на дорогах — гололедица. Температура ночью составит 1−7 градусов мороза, при прояснениях — до минус 9, днем ожидается от минус 5 до плюс 2 градусов.

В выходные дни в отдельных районах страны пройдет небольшой снег, мокрый снег, ожидается слабый гололед, на дорогах сохранится гололедица. Температура ночью составит от нуля до минус 7 градусов, при прояснениях будет 8−12 градусов мороза, днем прогнозируется от 6 градусов ниже нуля до 1 градуса тепла.