Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Француский политик: не могу найти слов, чтобы выразить отвращение
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
"Ищу, не теряю надежды": монологи родственников жертв Холокоста27 января - день памяти жертв Холокоста
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Свадебная церемония завершилась 47 смертями
Мать с дочкой попали под поезд метро
«Под знаком созидания»: до старта ЧМ-2018 осталось 500 дней
Серена Уильямс возглавила рейтинг WTA после выигрыша AO
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
Российский корабль «отрезвил» весь украинский флот – СМИ
СМИ: раскрыт последний тайный шаг Обамы на посту
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
9NASA показало посадку зонда на Титан
16«Мисс Вселенная 2016» стала француженка
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
11:19 (мск), источник: БЕЛТА

Температура на этой неделе будет на 3−5 градусов выше нормы

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура на этой неделе будет на 3−5 градусов выше нормы, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

Источник: БЕЛТА

«Спокойная, слабоморозная и сырая погода ожидается на этой неделе. Температурный режим будет на 3−5 градусов выше нормы. Погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе, на фоне которой будут проходить малоактивные атмосферные фронты», — пояснил синоптик.

Во вторник, 31 января, в отдельных районах, преимущественно по северу страны, пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура ночью составит 3−9 градусов мороза, по юго-востоку будет 10−14 градусов ниже нуля, днем прогнозируется от 1 до 7 градусов мороза.

В среду, 1 февраля, будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в крайних северо-восточных районах Беларуси возможен небольшой снег. На отдельных участках дорог — гололедица. Температура ночью составит 3−9 градусов мороза, при прояснениях ожидается до минус 12, днем прогнозируется от нуля до минус 5 градусов.

В четверг, 2 февраля, будет преимущественно без осадков, лишь днем в крайних юго-западных районах страны возможны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура ночью составит 3−8 градусов ниже нуля, при прояснениях — до минус 10, днем прогнозируется от минус 4 до плюс 3 градусов.

Далее погоду будет формировать атмосферный фронт, который будет смещаться через Беларусь с юго-запада Европы. В пятницу, 3 февраля, в отдельных районах страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег, возможен слабый туман, гололед, на дорогах — гололедица. Температура ночью составит 1−7 градусов мороза, при прояснениях — до минус 9, днем ожидается от минус 5 до плюс 2 градусов.

В выходные дни в отдельных районах страны пройдет небольшой снег, мокрый снег, ожидается слабый гололед, на дорогах сохранится гололедица. Температура ночью составит от нуля до минус 7 градусов, при прояснениях будет 8−12 градусов мороза, днем прогнозируется от 6 градусов ниже нуля до 1 градуса тепла.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лукашенко: средняя зарплата в $500 - это не заоблачная цифра и не популизм
Трамп заявил о неверном толковании его иммиграционной политики
Путин предложил обязать казачьих атаманов отчитываться о доходах
Суд продлил арест предполагаемого создателя «Шалтая-Болтая»
Титул «Мисс Вселенная» завоевала француженка
Премьер Квебека: атака на мечеть была терактом
Суд отказался освободить Улюкаева из-под домашнего ареста
Россию просят разрешить поставки рыбы из района близ «Фукусимы»
Спорт
«Под знаком созидания»: до старта ЧМ-2018 осталось 500 дней Практически во всех регионах подготовка к чемпионату мира идет в рабочем режиме
Авто
5 самых «горячих» новинок 2017 года Несмотря на продолжающийся кризис на российском авторынке, в этом году у нас появится немало интересных машин. Представляем пятерку самых ожидаемых
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
Названа лучшая актриса года по версии Гильдии киноактеров США Одна из самых престижных кинопремий мира была вручена лучшим актерам кино и телевидения
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь