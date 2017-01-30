Три человека погибли в Подмосковье при столкновении локомотива и автомобиля

«Авария произошла на неохраняемом переезде на 146 км. Автомобиль Lada Largus выехал перед движущимся локомотивом. В результате столкновения водитель и два пассажира легковушки погибли», — сказал источник.

В свою очередь, другой источник в службах транспортного надзора сообщил «Интерфаксу» о задержке электрички в результате аварии.

«Задержан пригородный электропоезд Кашира-Узуново. К месту аварии следует ремонтный поезд, поскольку убрать локомотив с путей своим ходом невозможно», — сказал он.

Между тем пресс-служба подмосковного управления МЧС подтвердила, что локомотив и автомобиль столкнулись в районе села Крутое в городском округе Серебряные Пруды Московской области.

В МЧС заявили, что в результате аварии есть пострадавшие — их число не уточняется. Кроме того, в ведомстве предупредили, что в результате инцидента вероятна задержка электропоездов (на Павелецком направлении Московской железной дороги — ИФ).