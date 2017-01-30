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11:31 (мск), источник: VN.RU

Самая первая свадьба Новосибирска попала на YouTube

Музей Новосибирска в архивах обнаружил видеоролик, снятый документалистами в далеком 1976 году. Они нашли самую первую пару, которая сочеталась браком в только что открытом Дворце бракосочетаний. Супруги Супрун поженились в 1966 году.

В городе и области есть немало мест, где можно сочетаться узами брака, но отметить рождение новой семьи именно во Дворце бракосочетаний всегда считалось знаковым событием. За 50 лет в этих стенах сказали «Да» более миллиона жителей Новосибирска.

Дворец бракосочетаний, открывшийся в Новосибирске в 1966 году, реконструировался уже дважды. После недавней двухлетней реконструкции Дворец стал не просто больше (1 530 квадратных метров площади вместо 932), но и в разы современнее по внутреннему решению интерьера. При этом он сохранил знаковые элементы — колонну в виде рюмки и стеклянную галерею с винтовой лестницей.

Тем временем, новосибирские историки нашли в архивах видео самой первой свадьбы. Тамара и Николай Супрун были официально объявлены «Парой № 1». Это произошло в 1966 году. Через 10 лет они же стали свидетелями на другой свадьбе. Видеоархив с самой первой свадьбой Новосибирска появился на YouTube 27 января и на сегодня набрал более 600 просмотров.

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