Самая первая свадьба Новосибирска попала на YouTube

В городе и области есть немало мест, где можно сочетаться узами брака, но отметить рождение новой семьи именно во Дворце бракосочетаний всегда считалось знаковым событием. За 50 лет в этих стенах сказали «Да» более миллиона жителей Новосибирска.

Дворец бракосочетаний, открывшийся в Новосибирске в 1966 году, реконструировался уже дважды. После недавней двухлетней реконструкции Дворец стал не просто больше (1 530 квадратных метров площади вместо 932), но и в разы современнее по внутреннему решению интерьера. При этом он сохранил знаковые элементы — колонну в виде рюмки и стеклянную галерею с винтовой лестницей.