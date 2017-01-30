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11:28 (мск), источник: Om1.ru

Самой старшей невесте в Омской области было 92 года

Среди вступивших брак присутствуют не только молодежь, но и люди зрелого возраста.

В органах ЗАГС по Омской области подвели итоги за 2016 год. Так, в прошедшем году было зарегистрировано всего 13 370 браков. Из них в торжественной обстановке прошло 9 638, что составляет 72% от общего числа заключенных браков. Впервые в брак вступили 7 845 пар.

Наибольший ажиотаж наблюдался в августе этого года, наименьшее количество браков было зарегистрировано в мае. Очевидно, омичи суеверны и предпочитают не искушать судьбу — как гласит старинное суеверие: «В мае жениться — век маяться».

Наиболее активный возраст вступления брак среди мужчин — от 25 до 29 лет, среди женщин — от 18 до 24.

Среди создавших в семью в Омской области есть и несовершеннолетние — 12 парней и 129 девушек. 5 пар молодоженов вступили в брак еще до 18-летия.

Среди счастливых молодежнов есть и те, кто находится в зрелом возрасте — 75 и более лет. В Омской области нашлось 34 мужчины и 21 женщина, кто после 75 решил пожениться.

Наталья Биляченко, начальник отдела ЗАГС по Омской области:

 — Самые зрелые новобрачные — жениху исполнился 91 год, а невесте — 75. Также есть и другие подобные случаи — мужчине 87, а женщине 78. Есть случай, когда невеста старше жениха — ей 92, а избраннику 64.

Наибольшая разница в возрасте зафиксирована у пары, где жених старше невесты на 37 лет — ему 66, а ей 29. Также известен случай наоборот — когда невеста старше своего суженого на 36 лет — 79 и 43 года соответственно.

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