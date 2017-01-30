Роспотребнадзор попросил татарстанцев сообщать о продаже спиртосодержащей продукции

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Управление Роспотребнадзора по РТ объявляет о приеме сообщений о розничной продаже спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов по телефонам горячей линии: (843) 236−94−11 с 10 до 17 часов в рабочие дни, (843) 238−98−54 с 9 до 17 часов в выходные и праздничные дни.

27 января временный запрет на розничную реализацию спиртосодержащей продукции был продлен на 60 дней.

Ведомство просит жителей республики сообщать о фактах нарушения.