В Свердловской области избран уполномоченный по правам студентов

Приказ о его назначении был подписан федеральным студенческим омбудсменом Артемом Хромовым. Предварительно его кандидатуру избрали и рекомендовали назначить руководители органов студенческого самоуправления вузов региона.

Сообщается, что работа студенческого омбудсмена будет направлена на реализацию инициатив на федеральном и региональном уровнях, разработку предложений по совершенствованию законодательства, защиту прав и законных интересов студентов, развитие студенческого самоуправления и повышение правовой грамотности студентов региональных ссузов и вузов.

Деятельность уполномоченного поможет наладить коммуникацию с руководством университетов и выстроить взаимодействие с местными органами власти, что позволит эффективнее решать целый комплекс вопросов, которые долгое время беспокоят студентов — от вымогательства взяток во время сессии и условий и качества питания в студенческих столовых до недоступности образовательных кредитов.