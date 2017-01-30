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11:38 (мск), источник: Nakanune.ru

В Свердловской области избран уполномоченный по правам студентов

В Свердловской области вступил в должность уполномоченный по правам студентов, которым стал председатель профсоюзной студенческой организации Уральского государственного горного университета (УГГУ) Ярослав Лушников, передает корреспондент Накануне.RU.

Приказ о его назначении был подписан федеральным студенческим омбудсменом Артемом Хромовым. Предварительно его кандидатуру избрали и рекомендовали назначить руководители органов студенческого самоуправления вузов региона.

Сообщается, что работа студенческого омбудсмена будет направлена на реализацию инициатив на федеральном и региональном уровнях, разработку предложений по совершенствованию законодательства, защиту прав и законных интересов студентов, развитие студенческого самоуправления и повышение правовой грамотности студентов региональных ссузов и вузов.

Деятельность уполномоченного поможет наладить коммуникацию с руководством университетов и выстроить взаимодействие с местными органами власти, что позволит эффективнее решать целый комплекс вопросов, которые долгое время беспокоят студентов — от вымогательства взяток во время сессии и условий и качества питания в студенческих столовых до недоступности образовательных кредитов.

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