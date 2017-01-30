Еж Пых и енот Дзен из зоопарка Екатеринбурга предскажут погоду на весну

«Поскольку ежиха Пуговка уже в возрасте, мы решили больше не прибегать к ее услугам. И отправить на заслуженную пенсию», — сказал И. Пермяков.

Он добавил, что Пуговке около пяти лет и все это время животное предсказывало погоду. «Вообще ее прогнозы сбывались примерно на 60−70%», — отметил собеседник агентства.

Предсказывать погоду на весну 3 февраля будут ежик Пых и енот Дзен. Животное, чей прогноз окажется наиболее точным, станет «штатным синоптиком» зоопарка.

«С ежом — это традиционная схема: две миски с едой и с табличками “холодно”, “тепло”, “солнечно”, “пасмурно”. Енот будет, скорее всего, вылавливать разноцветные предметы из миски», — пояснил И. Пермяков.

Он отметил, что для Пыха — это будет первое предсказание погоды. Дзен уже предсказывала погоду на зиму.