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11:49 (мск), источник: Интерфакс

Еж Пых и енот Дзен из зоопарка Екатеринбурга предскажут погоду на весну

Екатеринбург. 30 января. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Главный «метеоролог» зоопарка Екатеринбурга — ежиха Пуговка — больше не будет предсказывать погоду, сообщил в понедельник агентству «Интерфакс-Урал» начальник отдела по связям с общественностью зоопарка Игорь Пермяков.

«Поскольку ежиха Пуговка уже в возрасте, мы решили больше не прибегать к ее услугам. И отправить на заслуженную пенсию», — сказал И. Пермяков.

Он добавил, что Пуговке около пяти лет и все это время животное предсказывало погоду. «Вообще ее прогнозы сбывались примерно на 60−70%», — отметил собеседник агентства.

Предсказывать погоду на весну 3 февраля будут ежик Пых и енот Дзен. Животное, чей прогноз окажется наиболее точным, станет «штатным синоптиком» зоопарка.

«С ежом — это традиционная схема: две миски с едой и с табличками “холодно”, “тепло”, “солнечно”, “пасмурно”. Енот будет, скорее всего, вылавливать разноцветные предметы из миски», — пояснил И. Пермяков.

Он отметил, что для Пыха — это будет первое предсказание погоды. Дзен уже предсказывала погоду на зиму.

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