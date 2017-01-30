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13:01 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Кубанский пристав забрался на крыло взлетающего самолета АН-2 в погоне за должником

Краснодар, 30 января, KrasnodarMedia. Кубанский судебный пристав Денис Хресцов, преследуя должника, который пытался бежать на подлежащем конфискации самолете, своим телом предотвратил вылет АН-2.

Видя, что пилоты готовятся к взлету, пристав забрался на крыло и помешал нарушителям. Несмотря на то, что в итоге они подались в бега, «кукурузник» был изъят и опечатан для дальнейшего взыскания долга, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.

Как нередко бывает в практике работников Службы судебных приставов, эта история представляет собой настоящий детектив. На исполнение в Службу поступил документ о запрете эксплуатации лёгкого самолета АН-2. Приступив к исполнительным действиям, судебный пристав-исполнитель Денис Хресцов, прежде всего, встал перед проблемой поиска воздушного судна. Как следовало из исполнительного листа, самолёт с указанным бортовым номером принадлежал жителю Карасунского округа г. Краснодара. Но скоро выяснилось, что гражданин продал транспортное средство новому собственнику, который попросту не удосужился поставить его на учёт. Установление собственника (и, соответственно, места его регистрации) позволило определиться с местом возбуждения исполнительного производства — отдел судебных приставов по Прикубанскому округу г. Краснодара — но ни коим образом не пролило свет на местонахождение самой машины.

Должник, по всей видимости, ушел в глубокое подполье — на связь он не выходил, игнорируя все вызовы работника Службы. Судебному приставу-исполнителю Денису Хресцову пришлось провести целое минирасследование. Благодаря тесному межведомственному взаимодействию была получена информация, что самолёт был замечен в Крымском районе Краснодарского края.

Это уже было отправной точкой. Дальнейшие поиски позволили установить и более точное место дислокации — небольшой частный аэродром в25 километрах севернее г. Крымска. В своё время эта площадка была построена как посадочная полоса для приёма пожарной авиации в случае ЧП на расположенном неподалеку йодовом заводе, ныне же используется как спортивный аэродром.

Судебный пристав Денис Хресцов выехал на место действия, где застал «картину маслом» — «кукурузник» как раз готовился к взлёту. Увидев судебных приставов, лётчики попытались было ускориться, но это им не удалось. Представителю закона пришлось в прямом смысле слова забраться на крыло, чтобы не дать самолёту подняться в небо.

Поняв, что сражение в воздухе проиграно, не начавшись, пилоты-нелегалы пустились в бега по земле. Но, собственно говоря, они судебных приставов не интересовали. Крылатая машина была опечатана и вручена на ответственное хранение директору аэродрома, который был официально предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 312 УК РФ (Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации).

В настоящий момент решение суда исполнено и единственным так и не разрешённым вопросом является местонахождение собственника самолёта. Впрочем, как показывает практика, было бы имущество, а владелец найдётся сам, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.

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