Вода в Байкале начала стремительно теплеть

Жемчужина России — Байкал — находится под угрозой. Экологи бьют тревогу: вода в озере стремительно теплеет, водную гладь все больше затягивают водоросли, популяция байкальского омуля сократилась. Как спасти озеро, пытались понять специалисты в Общественной палате РФ. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Круглый стол под эгидой комиссии Общественной палаты по экологии и окружающей среды на тему «Сохранение и предотвращение загрязнения озера Байкал и Байкальской природной территории» посетили эксперты от науки и экологиобщественники. Всех их объединяет одно — опасения за будущее уникального водоема. Как отметил председатель комиссии Сергей Чернин, «вопросы экологии Байкала очень важны, и их нужно решать как можно быстрее».

Глава комиссии ОП по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Игорь Шпектор констатировал: «за последние годы положение ухудшается». Разного рода обращений по проблеме Байкала было сделано немало. По словам Шпектора, лично он обращался к президенту Владимиру Путину, была надежда, что оздоровление озера начнется, но никаких улучшений так и не происходит.

«Местные власти ничего не могут сделать, так как все замыкается на федеральном уровне. Финансирования нет, решений принять на местном уровне не могут», — отметил Игорь Шпектор.

Подробно текущую ситуацию на Байкале представила директор Центра стратегического развития Агентства безопасности по инвестициям и бизнесу в России Людмила Варфоломеева. По ее словам, в свое время были даже рекомендации ЮНЕСКО, реализация которых могла бы способствовать сохранению озера, но они не выполняются. Сейчас ситуация на озере усугубляется в связи с нарушением водного режима (негативное воздействие оказывает Ангаро-Енисейский каскад ГЭС, а также не без последствий прошли катастрофические пожары 2015−2016 годов). Экологи фиксируют тотальное загрязнение экосистемы озера биореагентами, токсикантами и супертоксикантами. Идет сброс неочищенных сточных вод — на озере фактически отсутствуют очистные сооружения. Кроме того, сбросы фекальных и подсланцевых вод происходят с судов.

«Усугубляет ситуацию отсутствие комплексной межрегиональной системы обращения с отходами, неэффективное управление лесным, водным хозяйством, системой ООПТ и потребления», — рассказала Людмила Варфоломеева.

По мнению эксперта, Байкальский регион необходимо срочно признать модельной территорией по отработке перехода России на устойчивое развитие. Это, уверена Людмила Варфоломеева, позволит «в кратчайшие сроки обеспечить конкурентоспособность и новое позиционирование страны в раках умной “зеленой” модернизации, инновационного развития и эффективного обращения с отходами». Существенную помощь в реализации проекта сохранения Байкала может помочь создание национального проектного офиса.

В свою очередь, глава комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды, председатель правления НП «Технологическая платформа «Биоэнергетика» Сергей Чернин акцентировал внимание участников дискуссии на том, что за 40 лет работы байкальского бумажно-целлюлозного комбината «в радиусе 350−370 метров от озера было захоронено более 6,2 млн тонн отходов»: шлам, зола, золошлаки и так далее. Последствия такой деятельности могут быть катастрофическими.

«В картах захоронения отходов протекают сложные физические, химические, биологические процессы. Загрязняющие вещества могут проникать в озеро с поверхностными и грунтовыми водами. Существует вероятность разрушения карт в результате землетрясений и схода селевых потоков. Попадание накопленной массы отходов в Байкал будет экологической катастрофой. Необходима ликвидация (в том числе переработка) карт-шламонакопителей отходов производства БЦБК», — подчеркнул Сергей Чернин.

О проблемах северной части озера участникам круглого стола рассказала председатель комиссии по экологии, природным ресурсам и землепользованию ОП Республики Бурятия Анжелика Тиссен. По ее словам, на берегах Байкала работает 13 угольных котельных, которые тоже наносят непоправимый вред озеру. В то время как совсем недалеко есть газовое месторождение, и достаточно проложить газопровод и перевести котельные на газ, чтобы негативное воздействие на озеро прекратилось. Кроме того, на севере Байкал очистные сооружения также отсутствуют. «Это мины замеленного действия. Рано или поздно они взорвутся», — констатировала эксперт.

Другая проблема — озеро покрывают водоросли спирогира, которые убивают губку — фильтр Байкала. Вследствие этого идет вымирание живых организмов.

Сегодня ученые говорят о сокращении популяции знаменитого байкальского омуля. При этом ученые уверены, что восстановить популяцию можно всего за три года, но для этого снова нужны инвестиции — в строительство заводов по выращиванию рыбы. Ко всему прочему, размножению омуля препятствуют браконьеры.

Во всех проблемах Байкала, по сути, виноват человек. Если говорить не о промышленных масштабах, а о более узких горизонтах вопроса — береговая полоса, по которой идет эрозия, вытаптывание растительности, — это следствие высокой антропогенной нагрузки на почву.

«Если произойдет увеличение туристического потока, то эти негативные эффекты будут увеличиваться», — констатируют ученые.

Как ранее писал «ФедералПресс», «Деловая Россия» совместно с Аналитическим центром при правительстве РФ разработала программу «Байкал — великое озеро великой страны». Предполагается, что она объединит все существующие проекты по развитию территории озера, улучшив экологическую ситуацию с помощью частного бизнеса. Запуск программы намечен на 2016−2017 годы. При этом запуск инновационных институтов в сфере экологии запланирован на 2018−2019 годы, реализация основных ее пунктов (в частности, вывод в пилотный режим предприятий Байкальского кластера) ожидается в период с 2020 по 2025 годы. На всех этапах предполагается привлекать частных инвесторов.