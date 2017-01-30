Вода в Байкале начала стремительно теплеть
Экологи забили тревогу в связи с загрязнением озера.
Экологи забили тревогу в связи с загрязнением озера.
Жемчужина России — Байкал — находится под угрозой. Экологи бьют тревогу: вода в озере стремительно теплеет, водную гладь все больше затягивают водоросли, популяция байкальского омуля сократилась. Как спасти озеро, пытались понять специалисты в Общественной палате РФ. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Круглый стол под эгидой комиссии Общественной палаты по экологии и окружающей среды на тему «Сохранение и предотвращение загрязнения озера Байкал и Байкальской природной территории» посетили эксперты от науки и экологиобщественники. Всех их объединяет одно — опасения за будущее уникального водоема. Как отметил председатель комиссии Сергей Чернин, «вопросы экологии Байкала очень важны, и их нужно решать как можно быстрее».
Глава комиссии ОП по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Игорь Шпектор констатировал: «за последние годы положение ухудшается». Разного рода обращений по проблеме Байкала было сделано немало. По словам Шпектора, лично он обращался к президенту Владимиру Путину, была надежда, что оздоровление озера начнется, но никаких улучшений так и не происходит.
«Местные власти ничего не могут сделать, так как все замыкается на федеральном уровне. Финансирования нет, решений принять на местном уровне не могут», — отметил Игорь Шпектор.
Подробно текущую ситуацию на Байкале представила директор Центра стратегического развития Агентства безопасности по инвестициям и бизнесу в России Людмила Варфоломеева. По ее словам, в свое время были даже рекомендации ЮНЕСКО, реализация которых могла бы способствовать сохранению озера, но они не выполняются. Сейчас ситуация на озере усугубляется в связи с нарушением водного режима (негативное воздействие оказывает
«Усугубляет ситуацию отсутствие комплексной межрегиональной системы обращения с отходами, неэффективное управление лесным, водным хозяйством, системой ООПТ и потребления», — рассказала Людмила Варфоломеева.
По мнению эксперта, Байкальский регион необходимо срочно признать модельной территорией по отработке перехода России на устойчивое развитие. Это, уверена Людмила Варфоломеева, позволит «в кратчайшие сроки обеспечить конкурентоспособность и новое позиционирование страны в раках умной “зеленой” модернизации, инновационного развития и эффективного обращения с отходами». Существенную помощь в реализации проекта сохранения Байкала может помочь создание национального проектного офиса.
В свою очередь, глава комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды, председатель правления НП «Технологическая платформа «Биоэнергетика» Сергей Чернин акцентировал внимание участников дискуссии на том, что за 40 лет работы байкальского
«В картах захоронения отходов протекают сложные физические, химические, биологические процессы. Загрязняющие вещества могут проникать в озеро с поверхностными и грунтовыми водами. Существует вероятность разрушения карт в результате землетрясений и схода селевых потоков. Попадание накопленной массы отходов в Байкал будет экологической катастрофой. Необходима ликвидация (в том числе переработка)
О проблемах северной части озера участникам круглого стола рассказала председатель комиссии по экологии, природным ресурсам и землепользованию ОП Республики Бурятия Анжелика Тиссен. По ее словам, на берегах Байкала работает 13 угольных котельных, которые тоже наносят непоправимый вред озеру. В то время как совсем недалеко есть газовое месторождение, и достаточно проложить газопровод и перевести котельные на газ, чтобы негативное воздействие на озеро прекратилось. Кроме того, на севере Байкал очистные сооружения также отсутствуют. «Это мины замеленного действия. Рано или поздно они взорвутся», — констатировала эксперт.
Другая проблема — озеро покрывают водоросли спирогира, которые убивают губку — фильтр Байкала. Вследствие этого идет вымирание живых организмов.
Сегодня ученые говорят о сокращении популяции знаменитого байкальского омуля. При этом ученые уверены, что восстановить популяцию можно всего за три года, но для этого снова нужны инвестиции — в строительство заводов по выращиванию рыбы. Ко всему прочему, размножению омуля препятствуют браконьеры.
Во всех проблемах Байкала, по сути, виноват человек. Если говорить не о промышленных масштабах, а о более узких горизонтах вопроса — береговая полоса, по которой идет эрозия, вытаптывание растительности, — это следствие высокой антропогенной нагрузки на почву.
«Если произойдет увеличение туристического потока, то эти негативные эффекты будут увеличиваться», — констатируют ученые.
Как ранее писал «ФедералПресс», «Деловая Россия» совместно с Аналитическим центром при правительстве РФ разработала программу «Байкал — великое озеро великой страны». Предполагается, что она объединит все существующие проекты по развитию территории озера, улучшив экологическую ситуацию с помощью частного бизнеса. Запуск программы намечен на 2016−2017 годы. При этом запуск инновационных институтов в сфере экологии запланирован на 2018−2019 годы, реализация основных ее пунктов (в частности, вывод в пилотный режим предприятий Байкальского кластера) ожидается в период с 2020 по 2025 годы. На всех этапах предполагается привлекать частных инвесторов.
По данным Аналитического центра при правительстве РФ, по состоянию на 2014 год предприятия сбрасывали в Байкал около 4 млн тонн сточных вод (без учета сбросов домохозяйств и частного бизнеса). Ситуация не улучшилась даже после остановки Байкальского