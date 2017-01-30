В Волгоградской области пройдет фестиваль рыбной ловли
Донской фестиваль рыбной ловли «Рыболовные традиции» пройдет в Калачевском районе Волгоградской области 4 февраля.
Донской фестиваль рыбной ловли «Рыболовные традиции» пройдет в Калачевском районе Волгоградской области 4 февраля.
Гости фестиваля на берегу реки Дон смогут посостязаться в подледной рыбалке. На ловлю рыбы будет отведено четыре часа. После улов взвесят и определят самых лучших рыбаков. Победителей ждет награда.
После соревнования эксперты покажут
Начало мероприятия в 9:00. Подробнее об участии в фестивале можно узнать здесь.