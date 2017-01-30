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12:24 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области пройдет фестиваль рыбной ловли

Донской фестиваль рыбной ловли «Рыболовные традиции» пройдет в Калачевском районе Волгоградской области 4 февраля.

Гости фестиваля на берегу реки Дон смогут посостязаться в подледной рыбалке. На ловлю рыбы будет отведено четыре часа. После улов взвесят и определят самых лучших рыбаков. Победителей ждет награда.

После соревнования эксперты покажут мастер-класс по ловле зимнего хищника с использованием современных приманок. Помимо рыбалки гости фестиваля смогут поучаствовать в различных развлекательных мероприятиях, в том числе покататься на коньках и пострелять из арбалета.

Начало мероприятия в 9:00. Подробнее об участии в фестивале можно узнать здесь.

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