В Волгоградской области пройдет фестиваль рыбной ловли

Гости фестиваля на берегу реки Дон смогут посостязаться в подледной рыбалке. На ловлю рыбы будет отведено четыре часа. После улов взвесят и определят самых лучших рыбаков. Победителей ждет награда.

После соревнования эксперты покажут мастер-класс по ловле зимнего хищника с использованием современных приманок. Помимо рыбалки гости фестиваля смогут поучаствовать в различных развлекательных мероприятиях, в том числе покататься на коньках и пострелять из арбалета.

Начало мероприятия в 9:00. Подробнее об участии в фестивале можно узнать здесь.