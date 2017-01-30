В недрах Земли обнаружили гигантскую «водяную фабрику»

Ученые смоделировали условия, которые характерны для недр Земли, в частности, температуру около 1,4 тысячи градусов по Цельсию и давление, в 20 тысяч раз большее, чем у поверхности планеты. При таких параметрах содержащийся в мантии диоксид кремния вступает в химическую реакцию с водородом, что приводит к образованию воды и гидрида кремния.

Геофизики выяснили, что такого рода реакции могут происходить на глубине от 40 до 400 километров от поверхности планеты.

Оказалось, что подобное взаимодействие может спровоцировать накопление воды в пределах минеральных пород, а не их поверхности, и рост давления до 200 тысяч атмосфер. Последнее, в частности, при выходе жидкости из объема породы, может приводить к появлению глубоких землетрясений.

Ученые в дальнейшем надеются выяснить, характерно ли описываемое ими явление для всей приповерхностной мантии планеты, или является локальным образованием. В последнем случае это означает, что воду на планету занесли астероиды или кометы.