В последний день января в Татарстане ожидаются 30-градусные морозы

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Управление по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды РТ распространило предупреждение о понижении температуры воздуха на территории республики.

Согласно данным метеорологической службы, ночью и утром 31 января местами в Татарстане при прояснениях ожидается понижение температуры воздуха до 25−30 градусов мороза.

В Казани максимальные отрицательные значения температур составят -27 градусов по Цельсию.