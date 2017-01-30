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15:30 (мск), источник: ИА Татар-информ

В последний день января в Татарстане ожидаются 30-градусные морозы

В Казани похолодает до -27 градусов.

Источник: РИА "Новости"

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Управление по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды РТ распространило предупреждение о понижении температуры воздуха на территории республики.

Согласно данным метеорологической службы, ночью и утром 31 января местами в Татарстане при прояснениях ожидается понижение температуры воздуха до 25−30 градусов мороза.

В Казани максимальные отрицательные значения температур составят -27 градусов по Цельсию.

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