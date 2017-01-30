Ученые определили, как жизнь может пролететь перед глазами

Исследование, проведенное в Университете Хадасса в Иерусалиме проливает свет на «самое интригующие психическое явление, которое очаровывает людей с незапамятных времен». Ученые называют его «обзором жизненного опыта» и напоминают, что это явление часто изображалось в литературе и кино, но пока очень немногое известно о его когнитивной и психологической основах, передает The Daily Mail.
Чтобы разобраться с этим вопросом, специалисты проанализировали семь историй о пролетевшей перед глазами жизни и разработали опросник, который был отправлен еще 264 участникам исследования с просьбой дать детальное описание подобного опыта.
Респонденты объяснили, что все происходит не так, как показано в кино.
Во-первых, события возникают в памяти в случайном порядке, а не в строго определенном (детство, отрочество, юность и т. д.). Один из респондентов отметил, что «не существует линейной прогрессии, есть отсутствие временных ограничений». По его словам, в момент проносящейся перед глазами жизни он не мог зафиксировать течение времени, ему даже казалось, что прошли столетия.
Во-вторых, некоторые респонденты испытывали яркие эмоциональные переживания из чужой жизни.
«Я словно почувствовал боль каждого отдельного человека. Мне позволили увидеть эту их часть жизни и ощутить ее», — поделился один из участников исследования.
Кроме того, каждый доброволец отметил, что после этого странного опыта они поменяли взгляд на важные вехи в своей жизни. Таким образом, у исследователей появилось больше доказательств, что пролетающая перед глазами жизнь — не просто фантазия, а некая форма реальности, которую можно зафиксировать при помощи специальной аппаратуры.
По мнению ученых, это явление может быть вызвано областями мозга, которые хранят автобиографические воспоминания, например, префронтальной, медиальной височной или теменной корой головного мозга. Не случайно эти области особенно чувствительны к гипоксии и потере крови во время серьезных травм.
Состояние проносящейся перед глазами жизни прежде всего говорит о том, что в когнитивной системе существует континуум жизненных событий, который может проявляться в экстремальных условиях при психологическом или физическом стрессе, заключают исследователи.