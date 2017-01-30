Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новые технологии, которые делают дом «самостоятельным»
Хронический недосып приводит к простуде
СМИ узнали о международном розыске участников «Шалтая-Болтая»
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Свадебная церемония завершилась 47 смертями
Мать с дочкой попали под поезд метро
"Волочкова отдыхает": фанаты комментируют шпагат Гагариной
СМИ: 47-летняя Блёданс показала изменившуюся грудь
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
82-летняя народная артистка РФ экстренно госпитализирована - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
14События недели в фотографиях
13:10 (мск), источник: Моя Планета

Ученые определили, как жизнь может пролететь перед глазами

Жизнь действительно может пронестись перед глазами за доли секунды. Ученые изучили рассказы людей, переживших такое явление, и выявили области мозга, задействованные в этом стремительном событии.

Исследование, проведенное в Университете Хадасса в Иерусалиме проливает свет на «самое интригующие психическое явление, которое очаровывает людей с незапамятных времен». Ученые называют его «обзором жизненного опыта» и напоминают, что это явление часто изображалось в литературе и кино, но пока очень немногое известно о его когнитивной и психологической основах, передает The Daily Mail.

Чтобы разобраться с этим вопросом, специалисты проанализировали семь историй о пролетевшей перед глазами жизни и разработали опросник, который был отправлен еще 264 участникам исследования с просьбой дать детальное описание подобного опыта.

Респонденты объяснили, что все происходит не так, как показано в кино.

Во-первых, события возникают в памяти в случайном порядке, а не в строго определенном (детство, отрочество, юность и т. д.). Один из респондентов отметил, что «не существует линейной прогрессии, есть отсутствие временных ограничений». По его словам, в момент проносящейся перед глазами жизни он не мог зафиксировать течение времени, ему даже казалось, что прошли столетия.

Во-вторых, некоторые респонденты испытывали яркие эмоциональные переживания из чужой жизни.

«Я словно почувствовал боль каждого отдельного человека. Мне позволили увидеть эту их часть жизни и ощутить ее», — поделился один из участников исследования.

Кроме того, каждый доброволец отметил, что после этого странного опыта они поменяли взгляд на важные вехи в своей жизни. Таким образом, у исследователей появилось больше доказательств, что пролетающая перед глазами жизнь — не просто фантазия, а некая форма реальности, которую можно зафиксировать при помощи специальной аппаратуры.

По мнению ученых, это явление может быть вызвано областями мозга, которые хранят автобиографические воспоминания, например, префронтальной, медиальной височной или теменной корой головного мозга. Не случайно эти области особенно чувствительны к гипоксии и потере крови во время серьезных травм.

Состояние проносящейся перед глазами жизни прежде всего говорит о том, что в когнитивной системе существует континуум жизненных событий, который может проявляться в экстремальных условиях при психологическом или физическом стрессе, заключают исследователи.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Атлантике зафиксирована волна рекордной высоты
США оценят способность России и Китая пережить ядерный удар
Путин предложил обязать казачьих атаманов отчитываться о доходах
Суд продлил арест предполагаемого создателя «Шалтая-Болтая»
Титул «Мисс Вселенная» завоевала француженка
Социологи выяснили главные страхи россиян
В допинговом докладе Макларена обнаружили ошибки
Россию просят разрешить поставки рыбы из района близ «Фукусимы»
Спорт
«Под знаком созидания»: до старта ЧМ-2018 осталось 500 дней Практически во всех регионах подготовка к чемпионату мира идет в рабочем режиме
Авто
5 самых «горячих» новинок 2017 года Несмотря на продолжающийся кризис на российском авторынке, в этом году у нас появится немало интересных машин. Представляем пятерку самых ожидаемых
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
Названа лучшая актриса года по версии Гильдии киноактеров США Одна из самых престижных кинопремий мира была вручена лучшим актерам кино и телевидения
Недвижимость
Новые технологии, которые делают дом «самостоятельным»
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
В России облегчили регистрацию прав на недвижимость
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь