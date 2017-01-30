Ученые определили, как жизнь может пролететь перед глазами

Исследование, проведенное в Университете Хадасса в Иерусалиме проливает свет на «самое интригующие психическое явление, которое очаровывает людей с незапамятных времен». Ученые называют его «обзором жизненного опыта» и напоминают, что это явление часто изображалось в литературе и кино, но пока очень немногое известно о его когнитивной и психологической основах, передает The Daily Mail.

Чтобы разобраться с этим вопросом, специалисты проанализировали семь историй о пролетевшей перед глазами жизни и разработали опросник, который был отправлен еще 264 участникам исследования с просьбой дать детальное описание подобного опыта.

Респонденты объяснили, что все происходит не так, как показано в кино.

Во-первых, события возникают в памяти в случайном порядке, а не в строго определенном (детство, отрочество, юность и т. д. ). Один из респондентов отметил, что «не существует линейной прогрессии, есть отсутствие временных ограничений». По его словам, в момент проносящейся перед глазами жизни он не мог зафиксировать течение времени, ему даже казалось, что прошли столетия.