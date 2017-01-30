В Москве самое дорогое высшее образование, в Петербурге — самое доступное

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Санкт-Петербург назван самым доступным городом для получения высшего образования в России, тогда как Москва — самым дорогим. Об этом говорится в результатах исследования Института образования ВШЭ, которые в понедельник поступили в ТАСС.

Россия, наряду с Канадой, сегодня входит в число стран, имеющих самые высокие показатели по числу людей с высшим образованием. Так, в возрастной когорте от 25 до 64 лет 54% населения имеют вузовский диплом, от 25 до 34 лет — 58%, от 55 до 64 лет — 50%. Исследование Института образования ВШЭ

Однако не во всех российских регионах ситуация складывается одинаково, и не везде высшее образование доступно. Аналитики ВШЭ рассмотрели доступность высшего образования по трем аспектам: финансовая доступность, обеспеченность местами, территориальная доступность. Финансовая доступность При анализе финансовой доступности исследователи ВШЭ принимали во внимание не только стоимость обучения, но и такие издержки, как траты на жилье и расходы на проживание. Лучше всего ситуация оказалась в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: большое количество бюджетных мест, высокий уровень доходов, приемлемая стоимость обучения, есть места в общежитиях. Второе место у Амурской области, третье у Вологодской области.

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Сложнее всего ситуация с финансовой доступностью высшего образования в Дагестане, Ингушетии и Чечне. Хотя если рассматривать только расходы на образование, то Ингушетия и Чечня попадают в ряд самых доступных, наряду с Алтаем, Адыгеей и Тувой. В свою очередь самое дорогое образование в Москве и Московской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском крае, Тюменской и Нижегородской областях. «В приведенной оценке финансовой доступности представляется важным выделение не только стоимости обучения, но и всего комплекса сопровождающих его трат, в том числе и для бюджетных студентов. Отсутствие финансовой поддержки, слабо развитая инфраструктура вузов, дороговизна непосредственно обучения и ограниченное количество бюджетных мест в регионе ограничивают возможности доступа к высшему образованию для абитуриентов из семей с низкими доходами», — отмечается в анализе. Именно из-за отсутствия инфраструктуры при относительно высоких ценах на жилье регионами с наименее доступным высшим образованием стали северокавказские республики.

Наименьшую нагрузку на бюджет несут семьи студентов вузов Санкт-Петербургского региона, Амурской области и Вологодской области — это объясняется невысокой средней стоимостью года обучения, большим количеством бюджетных мест и хорошей обеспеченность общежитиями.

Результаты исследования: обеспеченность местами При расчетах обеспеченности местами в государственных и частных вузах базовым показателем является охват молодежи релевантной возрастной группы (17−25 лет) высшим образованием. Средний показатель охвата по стране составляет лишь 33%, однако ситуация в регионах сильно различается. Лучше всего ситуация обстоит в Курской области (49,6%), Москве и Московской области (49,2%), Томской области (46,4%). В половине регионов охват меньше 28%. Самый низкий показатель в Ненецком автономном округе (0%) — там нет вузов. Отстают также Дагестан, Республика Алтай, Чечня, Ингушетия, Тува и Ямало-Ненецкий автономный округ.