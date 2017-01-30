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12:44 (мск), источник: СуперОмск

Отказавшимся от услуг управляющей компании омичам отключили лифты и завалили двор снегом

Жильцы дома решили избавиться от управляющей компании через суд.

В Кировском райсуде Омска зарегистрировали иск шестерых жителей дома по улице Звездная, 12. Ответчиками стали четверо их соседей. Впрочем, больше всего у истцов претензий к управляющей компании «Полет». Однако предприятие пошло по делу третьим лицом.

«В суд мы не ходили, повесток пока не получали», — лаконично объяснили в управляющей компании.

Одним из инициаторов подачи иска в суд стал один из жителей, Игорь Стрелков. Дело в том, что дом на улице Звездная построили в 2014 году. Управляющая компания была аффилирована с застройщиком, в итоге дом перешел в ее распоряжение на автомате. Как утверждают жильцы, в течение двух лет управляющая компания ничего не делала. При этом суммы в УК стекаются внушительные. По данным Стрелкова, за один из последних месяцев предприятие получило 279 057 рублей.

В сентябре 2016 года жильцы провели собрание и большинством голосов выбрали новую управляющую компанию.

«На следующий день на доме появилось объявление, — рассказывает Игорь Стрелков. — О том, что прошло собрание, большинство жильцов проголосовали за «Полет».

За первую управляющую компанию якобы отдали голоса 65% жильцов. Когда жильцы взбунтовались, стали грозиться исками, в доме кто-то отключил лифты. Этой зимой неизвестная техника (вероятно, также по указам руководства управляющей компании) стала складировать десятки кубометров снега во двор Звездной, 12.

В суде Стрелков и его соседи просят признать недействительным протокол собрания жильцов, который, как они предполагают, подделали работники УК «Полет». Ответчиками пошли люди, якобы подписавшие протокол. Впрочем, в управляющей компании не унывают. Со слов Стрелкова, там жильцам сообщили: если суд окажется не в пользу управляющей компании, то появится новый протокол в ее пользу.

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