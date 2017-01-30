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16:04 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростовском цирке началось голосование за лучший памятник Олегу Попову

Познакомиться с макетами и выбрать понравившийся зрители могут до начала представлений и во время антракта.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Акцент сделан именно на живое голосование. Но высказать свое мнение и обсудить будущий памятник «солнечному клоуну» можно и в интернете, говорят в оргкомитете конкурса.

Из всех вариантов, что прислали в Ростовский цирк, организаторы отобрали три. Макет знаменитого Зураба Церетели в финальную тройку не вошел.

Голосование продлится до середины февраля.

«Проголосовала за третий номер. Он мне понравился визуально, потому что больше всего напоминает Олега Попова. Очень рада, что в нашем городе появится памятник, посвященный такому знаменитому клоуну», — говорит Вера Вороная.

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