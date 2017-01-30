В МРЭО на Доватора некоторых автовладельцев ждет скидка на госпошлину
В Ростове открылся новый регистрационный пункт МРЭО.
В Ростове открылся новый регистрационный пункт МРЭО.
Дополнительные окна на улице Доватора будут обслуживать тех автовладельцев, которые обратились через портал госуслуг. Чтобы не стоять в очереди, необходимо зарегистрироваться на портале, подать заявку и прийти к установленному времени. Кроме того, при оплате госпошлины через сайт для автомобилистов предусмотрена скидка 30 процентов.
«На территории Ростовской области организовано 19 пунктов, где оказываются госуслуги гражданам по регистрации ТС, а также