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12:29 (мск), источник: Интерфакс

Первые планерные школы ДОСААФ откроются в Крыму в этом году

30 января. Interfax-Russia.ru — Возрождение в России на базе ведущих аэроклубов юношеских планерных школ Центральный совет ДОСААФ планирует начать с Крыма, заявил «Интерфаксу-АВН» председатель оборонной организации генерал-полковник Александр Колмаков.

«Мы сейчас завершаем большую подготовительную работу по возрождению юношеских планерных школ во всех регионах страны на базе профильных аэроклубов. Первые такие школы начнут функционировать в Крыму уже в текущем году, где есть необходимая инфраструктура и большие традиции в развитии планеризма», — сказал А. Колмаков.

Он отметил, что в советское время еще в 30-е годы именно в Крыму, в Коктебеле, Евпатории впервые появились планерные школы. «Здесь уникальные природные условия, своеобразная “Роза ветров”, которая, кстати, позволяет планировать в свободном полете на расстоянии до 70 км», — пояснил А. Колмаков.

По его словам, на первом этапе в ДОСААФ будут созданы планерные школы при ведущих аэроклубах, где начнут готовить юношей и девушек, начиная с 14−16 лет в рамках Ассоциации военно-патриотических клубов, которые входят во Всероссийское движение «Юнармия».

Заместитель председателя — директор департамента авиации ДОСААФ России Валерий Ретунский ранее сообщил «Интерфаксу-АВН», что сеть юношеских планерных школ будет создана во всех субъектах России.

По его словам, до 2020 года ДОСААФ планирует создать около 80 планерных школ по всей стране. Уже идет работа по восстановлению летной готовности планеров, закупается специализированная техника. Он напомнил, что на балансе оборонной организации сейчас находится более 200 планеров различных модификаций.

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