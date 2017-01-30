Украденный сотрудником калининградской почты денежный перевод вернули адресату

«УФПС Калининградской области сообщает, в настоящее время денежный перевод уже выплачен адресату предприятием. По данному факту филиалом проводится служебная проверка, по результатам которой в отношении сотрудника будет принято соответствующее решение, а материалы будут переданы в правоохранительные органы», — говорится в сообщении Почты РФ в Калининградской области.

О том, что сотрудник почты украл 11 тысяч рублей, стало известно в конце прошлой недели. По предварительным данным, 24-летний мужчина похитил денежный перевод жительницы Калининграда. Злоумышленник составил подложный документ на получение денежных средств и, подделав подпись потерпевшей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В УФПС Калининградской области добавили, что «аппаратом управления филиала разработаны и принимаются конкретные меры по дополнительному изучению профессиональных и деловых качеств почтовых работников, работающих с деньгами».