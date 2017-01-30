Из-за ремонтных работ в Калининграде от света отключили детский сад № 20

От электроэнергии детское дошкольное учреждение будет отключено с 13:30 до 18:00. В этот же период электричества не будет в домах ул. Каштановая аллея, 158−172, ул. Чекистов, 58−120, 81−141, ул Авторемонтной, 1−7. До обеда не будет энергоснабжения в домах по ул. Нарвской, 46−52, ул. Калужской, 30−38.

Из-за замены оборудования с 9:30 до 16:00 часов подача горячего водоснабжения и отопления приостановлена на ул. Куйбышева, 93−103.

До устранения неисправностей отключена подача газа на ул. Заводской, 27а (9 квартир), 30 (20 квартир), ул. марш. Борзова 45 (5 квартир).