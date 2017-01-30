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12:48 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Ученые рассказали, как незамерзающий Енисей влияет на экологию Красноярска

«Черное небо» может быть связано с неравномерным нагревом воздушных масс.

Ученые выяснили, как незамерзающий Енисей влияет на концентрацию вредных примесей в воздухе над Красноярском, сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».

Исследование вели специалисты Института теплофизики (ИТ) СО РАН, НГУ и Делфтского технического университета (Нидерланды). Результаты опубликованы в научном журнале Boundary-Layer Meteorology.

По оценке исследователей, накопление вредных примесей над Красноярском может быть связано с неравномерным нагревом воздушных масс, обусловленным, в свою очередь, большой разницей температур между незамерзающим Енисеем и окружающим пространством.

«Хотя температура Енисея больше температуры Красноярска, остров тепла, создаваемый индустриальной активностью, существенно влияет на потоки воздуха из-за того, что город имеет большую площадь. Таким образом, два этих источника тепла взаимно дополняют друг друга», — объясняет научный сотрудник ИТ СО РАН Михаил Хребтов.

Результаты моделирования показали, что над «теплым» Енисеем возникает восходящее течение — атмосфера над рекой устремляется вверх, увлекая за собой воздух с правого и левого берегов. Однако на высоте примерно в один километр поднимающуюся массу ждет сюрприз — слой инверсии, который не позволяет воздуху продолжать движение вверх. Начинает действовать отрицательная сила плавучести, воздух перемещается горизонтально, а потом и вовсе вниз.

Возникающие движения воздушных масс сносят вредные примеси со всей территории города к его центру крупными вихрями (вращающимися горизонтальными трубками воздуха около километра в диаметре и до десяти километров в длину).

По мнению исследователей, состоявшееся исследование принесло результаты как фундаментального, так и прикладного значения. Во-первых, оно помогло понять причины негативной экологической ситуации в Красноярске. Во-вторых, собраны важные данные о системе перемещения воздуха в сибирском мегаполисе с незамерзающей рекой.

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