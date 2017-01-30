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12:41 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Прокуратура Новосибирска нашла нарушения при чистке крыш детских садов

В нескольких детских садах Новосибирска не чистили кровли от снега с начала зимы. Таковы итоги проверки, которую провела прокуратура. После репортажа «Вестей». Мы уже рассказывали, как крыша беседки в одном из дошкольных учреждений рухнула под тяжестью снега.

Источник: Вести - Новосибирск

Совпадение или нет, но стоило журналистам появиться на пороге детсада — с крыши тут же начали счищать снег. Руководство уверяет — никаких нарушений нет, уборка происходит постоянно. Но, видимо не все дошкольные учреждения относятся к безопасности одинаково строго. Таких — прокурор предостерёг.

Елена Суздальцева, помощник прокурора Железнодорожного района: «В ходе проверки установлено, что в некоторых детских садах крыши веранд последний раз очищали в декабре 2016 года. Ряд детских садов очистка кровель прогулочных веранд запланирована на февраль нынешнего года».

График уборки снега соблюдать не будут. Если выпадет больше нормы — крыши очистят. В этом нас уверили заведующие детских учреждений.

Галина Сергиенко, заведующая детским садом № 414 Железнодорожного района: «У меня совершенно нет графиков. У меня ежедневно уборка территории. Выпал не выпал. Понятно, что веранды чистятся не ежедневно, это все-таки высотные работы. Но более 20 см снега скапливается — все производится уборка».

Мэр города Анатолий Локоть сегодня на совещании прокомментировал ситуацию со рухнувшей крышей беседки. По мнению градоначальника — поводов для паники нет. Конструкция была старая, а детей туда давно не пускали.

Анатолий Локоть, мэр г. Новосибирск: «Действительно там под напором снега это ветхое строение, огороженное лентой поскольку доступ был запрещен, оно сегодня разрушено. Мы следим за ситуациям по кровлям, у меня советующие распоряжения подписаны».

Трагедии, как в конном клубе «Аллюр», больше не должно повториться, говорят представители власти. А если вопрос касается детей, то лучше проявить особое внимание. .

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