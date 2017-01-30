Родители спрятали от армии 45 парней из Бердска

Бердский военком Андрей Копачев через СМИ обратился к этим призывникам, предлагая им добровольно исполнить свой долг перед страной, но уже в рамках весеннего призыва.

По словам Копачева, нередко уклонистам помогают их родители, которые скрывают информацию о местонахождении призывников, месте учебы. «Многие, по их словам, по несколько лет якобы не общаются с сыновьями призывного возраста», — говорит военком.

Андрей Копачев отметил, что таким образом родители оказывают медвежью услугу, ведь за неявку в военный комиссариат по повестке или же систематическое уклонение от службы полагается наказание. В первом случае — нарушителю грозит штраф от 100 до 500 рублей, во втором — сумма увеличивается до 200 тысяч рублей, а альтернативой становится лишение свободы на срок до двух лет.

По итогам прошедшей призывной кампании, к административной ответственности было привлечено 32 человека, а двум бердчанам грозит наказание посущественней — материалы, касающиеся их, переданы в следственный комитет.

— В этом году в ряды российской армии было призвано 109 человек. 282 призывника получили отсрочку в связи с учебой, временно негодными к службе признали 38 человек, а семь — негодными, — рассказал VN.ru Андрей Копачев.

Он напомнил, что граждане, отслужившие в армии, имеют ряд льгот. Например, при поступлении в вузы. Те же, кто до 27 лет не прошел службу, уклоняясь от нее, вместо военного билета после зачисления в запас получат справку особой формы — с таким документом невозможно будет устроиться на госслужбу.